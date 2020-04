In articol:

Intervievate de site-ul izabelaionita.com, celebra manelista Alina Morgana, focoasa Raluca Podea, senzuala Raluca Dumitru sau controversata Simona Trașcă au dezvăluit care este ocupația lor zilnică în vremea pandemiei de COVID-19.

Cântăreața Morgana recunoaște că nici acum, când este la modă ca toate celebritățile showbiz-ului să se laude cu calitățile lor de ”fată de casă”, cu performanțele culinare, nu este prietenă cu bucătăria. “Mă plictisesc și nu prea acasă. Îmi fac măști pentru par, tratament corp, mi-am comandat bicicletă de camera, o dădusem cadou! Vorbesc la telefon, nu am timp de nimic! Dar nu, nu gătesc. Nu am gătit niciodată, nu gătesc, nu mă interesează acest hobby. Fac cumpărături online, depinde de stare, de la crema de corp la mâncare! Astăzi mi-am comandat un costum sport, și când o să ies din casă, încălțămintea va fi primul lucru pe care o să-l achiziționez. Nu cumpăr online asta, pentru că trebuie să le probez. În rest, ce să spun, abia aștept să-mi văd nepoții și sora și să ies din casă după ora 22.00. Și mai sper că după perioada asta să fiu mai chibzuită financiar și să plec în vacanță în Liban sau Italia”, spune manelista Alina Morgana pentru sursa citată.

Raluca Dumitru s-a reapucat de gătit și speră ca afacerea pe care o are să supraviețuiască epidemiei. “Am început să gătesc în perioada asta, după o perioada mai lungă în care am încetat să gătesc. Îmi fac pește la cuptor, este specialitatea mea. Mai pregătesc și pandișpan cu căpșuni, ciocolată de casă. Îmi fac timp și pentru shopping online. În general caut pe toate site-urile măști de protecție și mănuși de protecție, să pot ieși din casă să fac cumpărături safe. Când ieșim din casă, o să dau iama în costume, pentru că astea îmi plac cel mai mult și fac colecție. Costumele și pălăriile sunt pe primul loc pe lista de shopping. Și după ce fac cumpărături, vreau să ies cu fetele, să stăm pe terasă la cafea, să povestim, să râdem și să lăsăm telefoanele acasă dacă se poate, iar dacă nu să le închidem la prima întâlnire. Aș vrea că după această perioada să putem să comunicăm mai mult. Cel mai mult îmi lipsește libertatea pe care o aveam înainte, când puteam să ieșim din casă la orice oră și puteam să facem ce vrem. Asta o să prețuiesc enorm. Acum trăiesc cu frică și când merg la cumpărături, mă spăl pe mâini exagereat de des și parcă trăiesc cu panică la fiecare strănut sau durere de cap. Abia aștept să treacă această senzație, abia aștept să plec în vacanță. Oricum sunt pregătită și dacă e nevoie, îmi cumpăr și costum de protecție, doar să pot să plec din țară” a spus Raluca zâmbind pentru site-ul citat.

Simona Trașcă vrea să fie... cu iubitul

Una dintre cele mai controversate vedete din România, apetisantă blondă Simona Trașcă, spune că este o bucătăreasă desăvârșită și că anul acesta o să viziteze România, în vacanță, dacă o va avea... și, normal, se va bucura mai mult de tandrețea iubitului ei. “Ce să fac în izolare, îi fac mamei mele de mâncare, că ține post și nu are un talent la gătit, așa că i-am făcut ciorbă de legume, paște, pilaf, chiar și fasole i-am făcut. Nu fac shopping online decât ce-mi trebuie cu adevărat, în rest mă bucur că le primesc gratis A, mi-am cumpărat vopsea pentru par, dar nu știu cum să o folosesc, dar chiar îmi trebuia. Sper când trece pandemia, să fiu mai cumpătată la cumpărături, căci la noi oamenii nu prea sunt strângători și nu-și pun acolo bani albi pentru zile negre. Noi mergem pe principiul luna asta am ceva în plus, hai să găsesc ceva să-mi cumpăr, lasă că văd eu ce mai fac și luna viitoare. Cred că asta chiar a fost o lecție de viață dura pentru mulți. Eu sper să învăț ceva, căci acum gândesc într-un fel, dar cine știe, când o să mă văd free, cum o să mai fie. Primul lucru după ce trece toată treaba asta și pot să merg unde vreau, o să mă duc la iubitul meu mai des și fără stres. Îmi lipsește libertatea. Nu știam cum e să faci pârnaie la domiciliu. E foarte urât, nu mai vreau. Viață e frumoasă trebuie să ieșim să ne plimbam, nu să stăm în casă. În casă nu e frumos decât să dormi. Și să faci dragoste. Cât despre vacanțe, eu chiar mi-am propus să vizitez România”, a povestit Simona.

Raluca Podea, chef în bucătărie pe timp de COVID-19

Focoasă blondă Raluca Podea spune că are viață de femeie de casă și se ocupă intens de asta. “Statutul meu actual este “house wife”, gătesc, spăl, fac curat, copil. Am învățat să fac pâine în casă și îmi place foarte mult. O să rămân la acest obicei și după, pentru că eu o fac foarte sănătoasă, din ingrediente naturale. La fel de mult îmi place să gătesc și pește. Oricum, având copil, trebuie să gătesc diversificat că nu pot să-i dau doar salată. De cumpărat, am cumpărat online umidificator și ustensile bucătărie.

Primul lucru după ce ieșim din casă va fi să merg la restaurantul meu preferat, pentru că acum mă simt că la pușcărie la domiciliu fără faptă. Vă spun sincer că după nu voi mai sta în casă, voi stă numai pe străzi. Iar cum se ridică restricția, plec cu primul zbor în lume. Nu îmi este frică. Mă feresc de corona și ies pe stradă și îmi cade ceva în cap și mor. Tot aia este. Viața este un risc, iar eu risc. În plus, Dumnezeu mă iubește pentru că nu am făcut rău nimănui”, a explicat Raluca Podea pentru sursa citată.