Alexandra Nechita a fost premiată de românii din SUA, în urmă cu câteva zile, care i-au oferit, la New York, premiul Constantin Brâncoveanu. Pictoriţa, care a venit împreună cu fiica sa, s-a arătat copleşită. "Această seară a fost una cu adevărat specială. Am fost onorată cu recunoașterea realizărilor mele ca româno-american în domeniul artelor. Sunt mândră să-i arăt fiicei mele că orice este posibil. Că rădăcinile tale sunt totul. Că a fi fată este o superputere. Şi, mai presus de toate, a înţelege că a da înapoi este mai mulțumitor decât a primi.”, a postat cea care a fost supranumită Micuţa Picasso.

Alexandra Nechita a emigrat în SUA în 1985, împreună cu părinţii sai, Nicolae şi Viorica, originari din Vaslui. Atrasă de pictură, Alexandra a avut prima expoziţie la 8 ani, iar astazi lucrarile ei de arta contemporana se vand pentru sume variind intre 2000 si 100.000 de dolari, cea mai scumpa fiind achizitionata de un cumparator privat, pentru 400.000 de dolari. Printre clientii celebri ii regasim pe Phil Collins, Lary King, Debra Messing, Oprah sau Andre Agassi. Alexandra s-a măritat cu Dimitri Tcharfas, un designer de origine greacă, căruia i-a dăruit o fetiţă. (vezi cine e pictorul român care a realizat un tablou cu Adrian Minune)

Alexandra Nechita a fost premiată de românii din SUA: "Şi încă am accent moldovenesc"

”România pentru mine înseamnă acasă şi întotdeauna a însemnat asta şi ştiu că poate pentru multă lume li se pare că nu-I posibil că-s plecată de la 1 an jumate. De la 1 an jumate, nu de 1 an jumate! Şi încă am accent moldovenesc. Din păcate nu am mai fost de 7 ani, deci să-mi fie mie ruşine, de acord, puteţi să mă bateţi, dar am de gând să revin şi să mă reconectez cu comunitatea română şi cu ţară mea. Mi se face gură apă când vine vorba de bucătăria românească. Eu am cel mai mare dar din lume, o am pe bunica mea care mă iubeşte nesfârşit, dar pe lângă asta îmi şi găteşte nesfârşit din păcate şi asta e cam greu cu menţinutul taliei, dar încercăm. Iubesc sarmalele, iubesc salată beouf, iubesc tocăniţă. Iubesc orice. Eu sunt enorm de mâncăcioasă”, a povestit Alexandra.

De asemenea, toată familia ei vorbeşte româneşte:”, a spus Alexandra, care a povestit, de asemenea, că fiica ei, pe care o alintă ”Buburuza” îi calcă pe urme şi a început deja să picteze.