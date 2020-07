In articol:

Primul iubit al Mirelei Vaida a fost Claudiu Popescu, care a făcut parte din trupa No-Name la începutul anilor 2000. În acea perioadă, Claudiu a cunoscut-o pe Mirela, al cărei nume de fată este Boureanu, care participase la mai multe festivaluri de muzica si tocmai castigase un casting prin care devenise membra a trupei de fete Ho-Ra. La acel moment, Claudiu era și trupa sa euar în vogă,în timp ce Mirela, aflată la început de drum, era aproape o necunoscută.

Citeste si: Cum arată mama Mirelei Vaida. Este incredibil cat de mult seamana cele doua

Citeste si: Adevărul gol-goluț despre Vulpița. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Viorel

Citeste si: Mirela Vaida a trăit momente de groază la volanul mașinii sale! I-a explodat o roată și a intrat într-un stâlp

Despre relația lor nu s-a scris îm presă decât atunci când s-a încheiat. "Pentru viitorii ei fani, avem o veste buna: Mirela este singura. Din februarie s-a despartit de iubitul ei, Claudiu de la No-Name", scriau ziarele in 2003. Relatia dintre cei doi a durat aproape un an, apoi fiecare a avut drumul sau. Mirela s-a maritat cu un om de afaceri, Alexandru Vaida, si a facut cariera in televiziune, in timp ce fostul iubit, Claudiu, s-a retras din muzica dupa disparitia No Name. (vezi ce salariu avea Emily Burghelea)

Primul iubit al Mirelei Vaida a fost Claudiu Popescu. El stă cu soția la Dusseldorf

Apoi, despre el nu s-a mai știut nimic. În prezent, Claudiu Popescu locuiește în Germania, la Dusseldorf, împreună cu partenera sa de viață, Mirela, cu care s-a căsătorit în 2017. El a plecat în Germania în 2014. Prezentatoarea a fost protagonista unui scandal imens. După ce Emily Burghelea și-a dat demisia în direct, dezvăluind că Viorel o bate pe Vulpița, Mirela Vaida și-a ieșit din fire de față cu toată lumea din platou și a făcut-o praf e mai tânăra ei colegă.

„A fost scandal mare acolo, după ce Emily Burghelea și-a anunțat demisia la televizor. Și-a scos casca atunci când a vorbit și a dat cărțile pe față referitor la bătăile încasate de Vulpiță, îi era teamă că producătoarea ar putea să-i spună ceva nasol.”, au declarat sursele Cancan.

Primul iubit al Mirelei Vaida a fost Claudiu Popescu. Mirela s-a certat cu Emily Burghelea

„Când s-au oprit camerele și emisiunea s-a încheiat brusc, Mirela Vaida a bălăcărit-o pe Emily și i-a spus că nu trebuia să zică așa ceva pe post, iar în fața oamenilor spune că e sora ei și că îi poartă respect. Adevărul e undeva la mijloc. Da, Vulpița este bătută constant de Viorel, echipa emisiunii Acces Direct a vrut ca acest lucru să fie ținut ascuns, îi machiază vânătăile de fiecare dată, acum i-au luat ochii cu postul ăla de asistentă.”, s-a mai dezvăluit.

“Emily trebuia să mintă tot timpul ca emisiunea să iasă ca la carte, să nu existe urme de suspiciune în rândul publicului. Ea nu cred că a avut intenții rele să îi cheme pe Viorel și Vulpița acasă. A vrut, probabil, doar să se distreze. Atitudinea Mirelei Vaida de după ce și-a anunțat ea demisia a fost una de toată jena, i-a spus cuvinte urâte în fața tuturor oamenilor din platou, au rămas muți cameramanii, a făcut-o cu ou și cu oțet că nu trebuia să spună nimic de bătăile Vulpiței”, s-a mai relatat.