Ce face Dani Oțil de pe un cont fals? Gabriela Prisăcariu a aflat de la TV: „Le văd pe fetele de pe Instagram”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează unul dintre cele mai apreciate și iubite cupluri din showbiz-ul autohton. Recent, cei doi au devenit o familie în adevăratul sens al cuvântului, căci au făcut pasul cel mare, iar de circa șapte luni sunt părinții unui băiețel absolut drăgălaș, Luca Tiago,

care este centrul universului celor doi. Nu încape loc de îndoială atunci când spunem că cei doi se înțeleg de minune și au o relație foarte frumoasă, astfel că nimeni nu s-a așteptat la dezvăluirile făcute de Dani Oțil în direct!

Dani Oțil se uită la alte fete de pe un cont fals! Chiar el a spus-o în direct!

În ultima ediție a emisiunii pe care o prezintă, Răzvan Simion și Dani Oțil au avut un scurt dialog care a făcut deliciul fanilor. După ce s-a însurat, se pare că Dani a devenit ținta ironiilor colegului său, care l-a întrebat mai în glumă, mai în serios dacă mai are voie să stea pe rețelele de socializare.

Ei bine, răspunsul a fost unul care a luat prin surprindere pe toată lumea, căci acesta spune că stă pe aceste aplicații, însă doar de pe un cont fals și nu apreciază niciodată postările!

Răzvan Simion: Tu mai ai voie pe Instagram? Ai voie să dai like-uri?

Dani Oțil: Eu le văd pe fetele de pe Instagram. Da, păi urmăresc, însă nu de pe contul meu, bineînțeles. Eu nu dau like-uri nimănui, nici măcar ție. Știi cât costă un like de la mine? Cred că am dat 4 like-uri de când am Instagram!

Gabriela Prisăcariu, reacție dură după răutățile apărute în spațiul public

Blondina a mers pentru câteva ore de distracție în club, fără soțul ei, care stătea acasă și avea grijă de copil. Ei bine, pentru că bârfele și ironiile au început să se înmulțească, Gabriela Prisăcariu a răbufnit pe rețelele de socializare.

„Nu ne mai salvează nimeni și nimic! Citesc astăzi un articol cum că am ieșit în club, în timp ce «micuțul prezentator» – credeți-mă, nu este micuț deloc, dacă mă înțelegeți ce zic – a stat «bonă» și foarte ironic spus. Unu, ce e greșit în a sta tatăl cu copilul în timp ce mama, nu știu, muncește sau iese, pur și simplu, să se distreze? În plus, nu am văzut niciun articol în care să scrie «Dani a fost la curse, în timp ce Gabriela a stat acasă bonă». De ce? Ce e asta? Discriminare sau ce? Nu ne mai facem bine deloc!”, a spus Gabriela Prisăcariu.