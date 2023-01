Ce face Luminița Anghel când crede că nu o vede nimeni! Imagini de colecție cu artista și fiul ei, surprinse de paparazzi WOWbiz | EXCLUSIV

In articol:

Luminița Anghel este una dintre artiștii de aur ai României. Oriunde a mers ne-a reprezentat cu succes, fiind considerată una dintre cele mai bune voci din țara noastră. Aceasta a avut bucuria ca, în urmă cu 11 ani, să nască un băiețel minunat, pe nume Filip.

Luminița Anghel, moment mamă-fiu cu băiețelul ei

Dacă nu își mai iubește și răsfață Luminița Anghel fiul, atunci cine? WOWbiz nu scapă nimic, iar paparazzi au surprins-o pe Luminița Anghel, alături de fiul ei, în vârstă de 11 ani. Cei doi și-au petrecut ziua împreună, un moment mamă-fiu relaxant și reconfortant. Unde se putea desfășura toată acțiunea decât la mall?

Luminița Anghel, surprinsă alături de fiul ei [Sursa foto: WOWbiz ]

Imaginile debutează cu artista căutând un loc de parcare, găsind unul în cele din urmă. Mai apoi, coboară din mașină alături de fiul ei, îl ia de mână și pornesc spre o sesiune de cumpărături. Ea, elegantă ca de obicei, însă îmbrăcată gros, căci temperaturile cu minus își spun cuvântul. La fel și Filip, cu geaca groasă pe el și ținându-și mama strâns de mână. Ce-i drept s-au învârtit puțin până au găsit intrarea în centrul comercial, dar asta nu i-a oprit din a se grăbi să vadă ce mai e nou prin

magazine. Chiar dacă poate e o sesiune obișnuită de cumpărături, cu lucruri uzuale pentru casă, și nu ce a extravagant, tot se pune ca un moment prielnic de a petrece timpul împreună ca mamă și fiu.

Metoda miraculoasă prin care Luminița Anghel a slăbit 10 kilograme

Luminița Anghel a ajuns în centrul atenției după ce a reușit miraculos să slăbească 10 kilograme. Toată lumea s-a întrebat care este metoda, având în vedere că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală. Luminița Anghel a dezvăluit, în premieră, în detaliu, pentru WOWbiz.ro, ce a făcut pentru a da jos din kilograme.

“Forma pe care o am acum și anume cu 10 kilograme în minus se datorează în primul rând faptului că, împreună cu fastingul, fac 10 kilometri pe zi de mers sportiv, adică un fel de maraton, un mers rapid. (…) Prinzând antrenament, deja organismul se comportă altfel. Efortul este foarte mare, nu e deloc ușor. Pe lângă faptul că eu nu mai mănânc de la 16-17, am avut foarte multe probleme cu picioarele. Până mi-am găsit încălțările potrivite, am avut mereu bășici, bătături, dureri îngrozitoare de gambă, de încheieturi, de gleznă, pentru că îți trebuie încălțămintea potrivită pentru asfalt. Asfaltul nu e recomandat nici pentru alergare, nici pentru mers persoanelor care au probleme cu coloana.”, a declarat Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Luminița Anghel iubește să vorbească despre acest subiect, pentru că, totodată, este și o satisfacție personală. Aceasta ne-a mai povestit cum s-a îngrășat intenționat în timpul sarcinii și cât de greu i-a fost să revină la forma inițială.

“Eu am acum peste 50 de ani și până acum am încercat toate rețetele planetei. M-am îngrășat foarte mult în sarcină, pentru că am vrut. Toată viața mea am fost într-o dietă continuă și atunci, în momentul în care am rămas însărcinată, a fost ca o mică răzbunare, iar prietenul meu cel mai bun a fost frigiderul, dar mi-am asumat, pentru că știam că mă voi îngrășa. Fiind dintr-o familie cu tendințe de îngrășare, ambii părinți au fost, știam că orice deviație de la un program sănătos de dietă îmi va dăuna și așa a fost. Le-am dat foarte greu jos după ce am născut, pentru că nu am născut natural, nu am alăptat foarte mult, nici nu mai aveam vârsta, pentru că am născut la 43 de ani și atunci, pe măsură ce corpul îmbătrânește, reacționează diferit la aceste diete. Și acum după 50 de ani și eu sunt uimită de faptul că am avut așa un randament la acest tip de sport, pentru că eu am făcut sală foarte mult.”, a mărturisit Luminița Anghel, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

