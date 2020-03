Calm, Nicușor Dan și familia lui a decis ca, timp de 14 zile, să se izoleze la domiciliu și, astfel să respecte toate indicațiile medicale cu privire la combaterea răspândirii coronavirusului.

”Am decis să ne izolăm la domiciliu după ce am participat la ședința PNL. Trebuie să precizez că am stat la 20 de metri, cred, de senatorul Chițac la respectiva ședință, nu am intrat deloc în contact, dar prefer să fiu sigur că nu există nicio problemă, că îi protejez pe cei din jur. Trebuie să recunosc, nu e o problemă, țin legătura cu cei din jurul meu prin intermediul rețelelor de comunicare”, ne-a spus, în exclusivitate, Nicușor Dan.

Mai mult decât atât, recunoaște Nicușor Dan, izolarea sa la domiciliu are și părți bune.ne-a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, prezent la ședința la care senatorul Chițac a îmbolnăvit oameni

Procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal in rem, pentru săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, în cazul senatorului liberal Vergil Chiţac, care a infectat mai multe persoane cu noul coronavirus. În perioada 17 – 19 februarie, Vergil Chiţac a participat la o reuniune NATO la Bruxelles, iar pe 6 martie Secretariatul general al Adunării NATO a emis un document, în care participanţii erau anunţaţi că unul dintre membrii delegaţiei franceze a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Pe 9 martie, Vergil Chiţac a luat parte la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, unde au fost prezenţi aproximativ 100 de liberali, inclusiv premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, deja fiind declarate o serie de îmbolnăviri de coronavirus în rândul liberalilor.