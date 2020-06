Ce face și cum arată astăzi „Șomâldoaca, pitica nenorocită”

In articol:

Militant al patriotismului, Vadim Tudor izbucnea de fiecare dat când știa că legea este de partea lui.

După moartea sa, memoria lui a rămas atânc întipărită pe internet, aducându-se adesea în discuție cuvintele celebre ale sale: „pitica nenorocită” și „șomâldoaca dracului”.

Ce face și cum arată astăzi femeia pe care Vadim Tudor a făcut-o celebră drept „Șomâldoaca, pitica nenorocită”

Victima apostrofării lui a fost executorul juecătoresc Paula Șomâldoc care în 2011 încerca să îl evacueze pe Vadim Tudor din sediul PRM. Vadim Tudor a refuzat vehement și a început să se certe ca la ușa cortului cu oamenii legii. A luat la rând polițiștii care erau la fața locului și alți oameni ai legii, printre care și Paula Șomâldoc, executorul judecătoresc, totul cu prezența presei și a camerelor de filmat.

„A venit o escroaca pe nume Șomaldoc (Paula Șomaldoc, executor judecatoresc-n.r.) care pretinde ca are o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. Nu are minte, a fost trimisa sa execute fortat o comanda. De un an de zile Basescu se chinuie sa evacueze PRM din sediu in speranta ca se risipesc membrii si simpatizantii lor si trec la partidele create artificial de el. E vorba de asa-zisul partid al lui Gabriel Oprea si al lui Dan Diaconescu care nu au mai mult de 2% in sondajele reale”, a strigat Corneliu Vadim Tudor.

Tribunul i-a adresat cuvinte jignitoare Paulei Șomâldoc, de la „vită încălțată”, „pitica dracului” și „escroacă”, până la „șomâldoaca escroaca”. Enervat la culme că femeia în continuare încerca să îi explice că trebuie să evacueze biroul, i-a aruncat un pahar cu apă în față: „Ieși afară, c…o, din sediul meu!”.

Între timp, Paula Șomâldoc care a rămas în istorie și recunoscută pentru cojocul ei gros a continuat să-și exercite meseria. Astăzi, puțini oameni ar mai recunoaște-o dacă ar vedea-o pe stradă, potrivit Ciao.