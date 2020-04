In articol:

Amalia Enache a povestit în cadrul unui interviu pentru Click! că această peioadă de pandemie este grea pentru toată lumea, indiferent de statul social pe care îl ai. Întrebată de ce îi este cel mai dor, Amalia Enache a răspuns simplu, dar și emoționant în același timp: „De plimbări. Dar și de oameni. De imaginea cu Alma jucându-se cu copii necunoscuți într-un parc. De îmbrățișări. De un porumb fiert cumpărat fără emoții undeva pe o stradă. De un moment în care iau pentru 3 stații un troleibuz sau un tramvai. De atmosfera dintr-o piață. De o cină cu prietenii. De o seară de dans”, au fost câteva dintre exemplele date de Amalia Enache.

Citeste si: Andreea Berecleanu a dezvaluit cum se intelege cu Andreea Esca: "Eu cred ca lumea stie deja asta"

Știrista spune că perioada prin care trecem nu este una deloc ușoară și nu ne vom putea întoarce ca prin minune la activitățile noastre de dinainte.

Citeste si: Adi Constantin, hairstylist-ul vedetelor, comentează coafurile de pe covorul roşu! Vezi ce sfaturi are pentru Oana Roman, Margareta Pâslaru şi Cristina Şişcanu!

„Omenirea arată azi că aflată într-o mașină de curse în care mergea fericită în viteză, dar care pac!, a ieșit brusc de pe pistă pe un câmp cu totul necunoscut, s-a trezit brusc pe un teren accidentat, periculos, cu combustibil limitat în rezervor și cu piloți care mai degrabă încearcă, merg la noroc, speră, apoi disperă iar și tot așa, cu volanul în mână. A fost inițial șocul, căci am văzut, nimeni de pe Planetă nu era pregătit pentru o lovitură care să ne atingă chiar pe toți și toate temerile acelea majore ne-au năpădit, apoi cred că deja am ajuns să ne obișnuim cu nouă realitate și să ne activăm continuu toate resursele de umor, optimism, generozitate. Doar că, atâta vreme cât oameni pier pe capete rămâne o senzație de apocalipsă cu picătură, în care privim zi de zi ceva ce vine amenințător spre noi toți. Sub formă de boală, mai ales pentru cei mai vulnerabili sau de amenințare de recesiune economică.”, a explicat Amalia Enache.

Ce face știrista Amalia Enache din izolare cu fetița ei: „Ne jucăm că a trecut coronavirusul"

Amalia Enache are o fetiță Alma și a povestit că în această perioadă de izolare, Alma simte lipsa prietenilor, iar Amalia încearcă să le țină locul așa cum știe ea mai bine.

„Ne jucăm mult, Alma este un copil cu multă imaginație. Îi place să jucăm diverse roluri. E foarte emoționant că de câteva zile scenariul ei este: ne jucăm că a trecut coronavirusul și ea se întâlnește cu colegii de la grădiniță și cu prietenii. Eu joc rând pe rând rolurile Efrem, Ilinca, Greta, Vladu, etc. și ea "le" spune cât de dor i-a fost de ei , "le" sare în brațe, se joacă cu ei cu imaginația.

Altfel, Alma participa la gătit, mai ales la brioșe, biscuiți, etc., plantăm în ghivece, colorăm, dansăm, face pe lângă mine pilates sau yoga prin aplicații, cum fac eu acum, de acasă, se dă cu rolele prin casă”, a spus Amalia Enache.