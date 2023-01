Ce făcea Gina Pistol pentru bani, pe vremea când era încă un copil? Chiar ea a vorbit despre asta: „Stai pe un scaun, îți pun un aparat”

In articol:

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi. Emisiunile prezentate de aceasta sunt urmărite de foarte mulți oameni și reprezintă un real succes. Chiar dacă acum are o carieră demnă de invidiat, în copilărie vedeta și-a dorit o cu totul altă meserie.

Ce își dorea Gina Pistol să devină când era mica

Cunoscuta prezentatoare Gina Pistol a fost invitată într-unul dintre episoadele podcastului moderat de Horia Brenciu. Aceasta a vorbit cu artistul despre foarte multe subiecte ce au la bază viața ei, dar și despre ceea ce își dorea să devină atunci când era încă un copil. Frumoasa blondină a mărturisit că în copilărie își dorea să devină artistă, deoarece, era foarte talentată la nai. Talentul l-ar fi moștenit de la bunicul ei care mai cânta pe la nunți la vioară și acordeon, spune ea.

„Când eram mică, mă visam pe scenă. Mama n-a știut să mă îndrepte spre arte, visul meu era să cânt la nai. Știi ce poze faine fac? Foarte artistice. Partea asta creativă am adormit-o puțin. Asta îmi place cel mai mult. Tataie Marin, când mergea la nunți, el tundea ginerele și nuntașii, le potcovea și caii, cânta și la vioară și acordeon. Semăn cu el ”, a declarat soția lui Smiley.

La ce vârstă a câștigat Gina Pistol primii săi bani

Chiar dacă s-a născut într-o familie cu o situație materială modestă, Gina Pistol nu s-a ferit să muncească. De-a lungul timpului, vedeta a avut mai multe joburi, de la angajată la un magazine, până la optician. Primii săi bani i-a câștigat la vârsta de 17 ani. A ajuns să realizeze poze pentru Playboy în urma unui casting despre care a anunțat-o unul dintre prietenii săi.

„Eu sunt de meserie optician. Veneai la mine cu rețeta și eu tăiam lentila, șlefuiam, dar nu mai este acum… Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-au angajat ca operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy. Eu eram cu părul prins, eram un copil. Eram frumușică, da. La casting, singurul care m-a simpatizat a fost Boerescu, Florin Călinescu nu m-a plăcut deloc, nu știu de ce. Cred că a contat mult și felul meu de a fi”, a mai completat prezentatoarea.