Ce facultate nu a terminat încă Ștefan Stan? Avea alte planuri înainte să devină artist: "Am plecat în America și m-am îndrăgostit"

In articol:

Ștefan Stan este un artist foarte apreciat în industria muzicală românească. A devenit faimos în urma participării la un concurs celebru de muzică, pe care l-a și câștigat. Pe lângă proiectele de succes pe care le are în desfășurare, artistul se bucură și de o familie minunată, formată acum din 4 membri.

Ce facultate a lăsat neterminată Ștefan Stan?

Ștefan Stan iubește muzica, dar cândva nu știa asta. Artistul a dezvăluit în cadrul emisiunii Duet cu Alexandra Ungureanu că are la bază o facultate pe care nu a reușit să o termine.

"Nu sunt vreun bădăran. Nu pot să fiu așa. Am o școală și eu, o juma de facultate. Încă nu am terminat-o. Facultatea de Științe Politice și Economice. Pe atunci voiam niște treburi, dar nu s-au legat, pentru că am plecat în America. M-am îndrăgostit. La 23 de ani nu știam că știu să cânt.", a declarat Ștefan Stan.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Secretul relației dintre Ștefan Stan și soția lui

Ștefan Stan este de părere că în relație trebuie să existe respect, mai exact respectul de la prima întâlnire. Artistul este de părere că nu ar trebui să existe gelozie și nici lipsa de respect într-o poveste de iubire.

"Simona mă înțelege cel mai bine. Vorbim orice și când ne certăm ne spunem orice, dar nu punem la suflet. Nu sunt lipsit de respect, în familia mea nu există lipsă de respect. Dacă ne certăm, ne certăm la un nivel, elevat, în așa fel în cât dacă cineva citește conversațiile noastre să nu știe că ne certăm", a explicat Ștefan Stan.

Cântărețul este de părere că trebuie să te comporți ca la prima întâlnire, în sensul că respectul nu ar trebui să dispară și nici să fie înlocuit cu exprimări sau gesturi nepotrivite, pe care oamenii le fac odată ce s-au obișnuit cu cineva.

"Trebuie să te comporți cum te-ai comportat la prima întâlnire!(...) Așa funcționează relația extraordinar de bine(...) Ziceam de respect, respectul este atunci când te porți ca la prima întâlnire.(...) Iubirea fără încredere nu există", a dezvăluit el.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!