”Ce fain e sentimentul!” Vlăduța Lupău a făcut anunțul mult așteptat. Artista și Adi Rus nu-și mai încap în piele de bucurie: ”E atât de tare!”

Vlăduța Lupău și Adi Rus au devenit părinții unui băiețel în vara acestui an, fapt ce le-a schimbat complet viața, devenind mai fericiți ca niciodată.

Venirea pe lume a lui Iair le-a adus o mare binecuvântare, având în vedere că artista a pierdut două sarcini în trecut.

Iair și-a surprins părinții

Astfel că de când sunt părinți, cei doi profită de orice clipă petrecută în familie, mai ales că programul artistei și al fotbalistului este foarte încărcat.

Însă, dacă până acum se bucurau doar de prezența celui mic, de data aceasta, Iair a făcut ceva senzațional pentru părinții săi.

Aseară, pentru prima dată, băiatul a râs în fața părinților și nu oricum, ci în hohote.

Acest fapt i-a fericit peste măsură pe cei doi părinți, iar Vlăduța Lupău a ținut să împărtășească totul și cu admiratorii din online.

În fața acestora, cu zâmbetul până la urechi, ca orice devenită mamă pentru prima dată, Vlăduța Lupău a ținut să își împărtășească bucuria cu lumea întreagă, căci este doar o primă dată pentru toate lucrurile pe care începe de acum încolo să le facă Iair.

Acesta este doar începutul, căci Iair crește văzând cu ochii și de la o zi la alta continuă să își surprindă părinții, care, având acum experiență, spun că mai vor un copil, tot un băiat sau, de ce nu, chiar și o fetiță.

”Vreau să vă zic o chestie. Aseară a râs pentru prima dată în hohote, a făcut așa: hahaha, hahaha, hahaha. A fost atât de tare. E atât de tare când îl auzi pentru prima dată că râde în hohote. Mă uitam cu Adi și am zis: doamne, nu cred, ce tare și ce fain e sentimentul. Bine, nu știu dacă pe voi vă interesează treaba asta, dar am zis că eu vreau să vi-o zic pentru că mie mi s-a părut foarte faină această experiență, trăire, acest sentiment. Nu vă interesează, mă rog, dar am zis să o las aici, pe Instagram, că băiețelul meu a râs pentru prima dată, ieri, în hohote. Sunt fericită!”, a spus Vlăduța Lupău pe pagina personală de Instagram, acolo unde are o mulțime de admiratori.