Teo a fost extrem de curioasa sa afle ce se mai intampla cu satenii din Gaurenii de Jos, iar indragitii actori ai serialului au inceput sa „dea din casa”.

"O sa fie nebunie!" au fost cuvintele lui Petronel Gongeanu, cel care il interpreteaza pe padurarul Mitica in serial. Acesta a precizat ca noul sezon va fi plin de surprize cu noi situatii si personaje, cu evolutii spectaculoase ale celor deja cunoscute publicului. Scenariul este adaptat si realitatii pandemiei, astfel ca ii vom vedea pe locuitorii din Gaurenii de Jos cum se descurca in acest context.

Si Preotul Vasile (n.r. Vasile Pantiru), cel care conduce parohia din Gaurenii de Jos si ii indruma pe enoriasii de acolo, a avut o veste importanta de dat telespectatorilor Kanal D.

"In conditiile actuale am deschis in Gaurenii de Jos biserica online, transmitem totul online!"

"E foarte important sa ne pastram mintea limpede si o putem pastra prin umor", a adaugat Radu Tibulca care a indemnat publicul sa fie alaturi de personajele deja cunoscute, Padurarul Mitica, primarul Spagoveanu, Aurica, Maria, Ion, Costel, Popa Vasile, Dascalul si Viorel si sa descopere noi tipologii ale satului romanesc.

Nu ratati maine seara, incepand cu ora 20.00, premiera celui de-al doilea sezon al serialului "Moldovenii", la Kanal D.