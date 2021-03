Ce i-a spus Cornelia Catanga, înainte să moară, lui Benone Sinulescu: ”Parcă şi-ar fi prevestit moartea!”

In articol:

Benone Sinulescu și-a amintit discuțiile pe care le purta cu regina muzicii lăutărești, Cornelia Catanga. Benone a mărturisit că artista și-a prevestit moartea și că se așteapta să nu mai trăiască mult. Cântărețul a povestit că marea doamnă a muzicii lăutărești spunea mereu că nu mai are mult de trăit.

„ Dumnezeu s-o odihnească! De când am aflat despre plecarea ei prematură dintre noi, sunt întors pe dos. Dar, odată cu ştirea dispariţiei sale, mi-am amintit că noi am vorbit de adesea despre lumea de Dincolo. Avea un fel aparte de a vorbi despre moarte. Era înspăimântată că va trebui să treacă prin asta, dar, în acelaşi timp, parcă ştia că va muri mai devreme. Aşa s-a întâmplat şi cu mama ei. Parcă şi-ar fi prevestit moartea! Inevitabil, când mai discutam cu ea, ajungeam şi la clipa în care totul începea cu- Nu mai am mult de trăit. Simt asta! Ca biata maică-mea!', a declarat Benone Sinulescu pentru impact.ro.

Cornelia Catanga era speriată de ideea morții

Benone Sinulescu a mai povestit că artista era înspâimântată de ideea morții. Cât despre ultima dorință a artistei, Benone Sinulescu spune că aceasta ar fi vrut să mai urce o dată pe scenă și să le cânte oamenilor.

„ Într-un fel, de la Cornelia Catanga mi-a rămas gustul ăsta neplăcut despre moarte. Moartea e mereu surprinzătoare. Şi pe mine, şi pe ea moartea ne speria. Aş zice azi, mai mult ca oricând, că moartea e urâtă, că ni-i fură pe cei dragi de lângă noi. Şi-mi pare tare rău că n-am mai apucat să cântâm împreună, în vara asta, pe plaiurile buzoiene, acolo unde ne-am născut şi ea şi eu!', a mai spus Benone Sinulescu, conform sursei citate.