Ce i s-a întâmplat lui Andrei Duban în timp ce era la Londra? Actorul nu s-a așteptat niciodată la așa ceva: „M-am speriat, mi s-au răcit genunchii”

In articol:

Andrei Duban este unul dintre cei mai apreciați actori și comedianți din România. Vedeta are spectacole atât în țâră, cât și peste hotare, unde are foarte mulți fani. Recent, acesta a povestit despre o întâmplare ce a avut loc în Londra și care pentru un moment l-a făcut să îi înghețe sângele de frică.

Andrei Duban, moment de spaimă la Londra

Actorul a mărturisit că este recunoscut pe stradă de către foarte multă lume, mai ales în România. Însă, nu s-a așteptat niciodată că i se poate întâmpla acest lucru chiar și în Londra. Acesta își amintește cu foarte mult amuzament de cum a fost speriat în capitala Angliei și nu a ezitat nici măcar o clipă să povestească totul. În timp ce se afla pe străzile londoneze, Andrei Duban a fost strigat de către o persoană deghizată în Moarte, moment în care a simțit cum genunchii îi cedează. Din fericire, în spatele măștii era un roman din Buzău care își dorea să facă o poză cu vedeta.

„Sunt oameni care mă recunosc, în străinătate am niște experiențe extraordinare, povești fantastice. Eram odată la Londra și sunt niște statui vivante. Era și cineva costumat în Moarte, cu baccă, cu seceră, și stătea undeva suspendat. Treceam și la un aud: «Domnu’ Duban, domnu’ Duban». Eu m-am speriat, mi s-au răcit genunchii. M-a întrebat dacă fac și cu el o poză. «Eu sunt din Buzău, ca soția dvs, îmi scot acum masca să facem o poză, vă rog eu», mi-a zis. Asta a fost cea mai tare recunoaștere vreodată, să te strige Moartea pe stradă, la Londra, să facă o poză cu tine”, a dezvăluit actorul, potrivit Fanatik.

Citeste si: Luca, băiatul care și-a pierdut viața după ce a fost strivit de un TIR pe zebră, va fi înmormântat astăzi. Durerea locuitorilor este greu de descris în cuvinte: „Este o tragedie”- kanald.ro

Citeste si: Triunghi amoros la postul de poliție Schitu Goleşti. Soțul înșelat a chemat mascații, pentru că nevasta se încuiase cu șeful- stirileprotv.ro

Citește și: Florin Salam și Andrei Duban au dat nas în nas la o nuntă. Reacția incredibilă a manelistului, când l-a văzut pe actor: "Deci nu îți trece prin cap, jur!"

Andrei Duban, despre celebritate

Cu toate că este în lumina reflectoarelor de foarte mulți ani, actorului nu i s-a urcat niciodată la cap celebritatea. Ba chiar spune despre el că mereu a fost cu picioarele pe pământ și că se consideră mai mult o persoană publică decât o vedetă și că mereu are lucruri noi de învățat. Andrei Duban a mărturisit că responsabili pentru acest lucru sunt părinții lui, deoarece ei au fost cei care l-au educat și l-au făcut să nu se creadă mai presus de alții. Bărbatul a spus că din punctul lui de vedere, în România nu există vedete, ci numai persoane care au fost de acord să apară în spațiul public.

„Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar toată viața am fost cu picioarele pe pământ. Cât am fost copil și adolescent au avut grijă părinții mei și mi-au pus bazele atât de bine încât niciodată nu am zis: «Ce tare sunt eu, ce am făcut eu». Totdeauna am crezut că sunt pe un drum, că mai am foarte multe de învățat și cu cât știam mai multe cu atât îmi dădeam seama cât știu de puțin. Nu sunt o vedetă, sunt o persoană publică. În România consider că nu există vedete, doar persoane publice.”, a mai declarat comediantul.

Citeste si: „Trec printr-o perioadă grea din toate punctele de vedere, și pe plan personal și profesional.” Gina Matache, copleșită de durere!- kfetele.ro

Citeste si: La mulți ani de Sf. Gheorghe 2023. Mesaje, urări și felicitări frumoase „Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lovitură uriașă pentru familia lui Kate Middleton! Carole Middleton, mama prințesei de Wales, în fața unui teribil colaps financiar- radioimpuls.ro

Andrei Duban [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Grațiela și Andrei Duban spun tot! Dezvăluiri neștiute din viața de familie! "Ne dorim foarte tare să ne certăm"| EXCLUSIV