Ce înălțime are Dorian Popa. Topul celor mai înalți bărbați din showbiz

Dorian Popa este unul dintre cei mai de succes artiști din România, iar pentru a rămâne în preferințele publicului, cântărețul muncește foarte mult.

Ce înălțime are Dorian Popa

Cu o carieră muzicală în ascensiune, Dorian Popa este foarte preocupat de mediul online, unde a ajuns

să fie urmărit de milioane de oameni. Mai exact, peste două milioane de internauți îl urmăresc pe Instagram, în timp ce canalul său de YouTube este la un pas să atingă pragul de două milioane de abonați.

Deși aparent fanii artistului cunosc toate detaliile despre viața acestuia, nu mulți știu că Dorian Popa are o înălțime deloc de neglijat. Totuși, la 1,84 m, o înălțime rezonabiă pentru un bărbat, cântărețul ocupă o poziție codașă în topul celor mai înalți bărbați din showbiz-ul românesc.

Cine sunt cei mai înalți bărbați din showbiz

Cabral Ibacka – 2 m

Victor Slav – 1,86 m

Toma Cuzin – 1,85 m

Smiley – 1,85 m

Horia Brenciu – 1,85 m

Dorian Popa – 1,84 m

Dragoș Bucur – 1,83 m

Randi – 1,82 m

Dorian Popa, drama neștiută a vieții lui

Drama lui Dorian Popa

Dorian Popa este mereu cu zâmbetul la purtător , însă nu a fost

dintotdeauna așa. De altfel, artistul a trecut prin momente grele în copilărie, după ce părinți lui au divorțat, iar acest lucru l-a afectat pentru mult timp. El a povestit cum a încercat tatăl lui să-l îndepărteze de mama sa.

Mai exact, tatăl lui i-a propus lui Dorian Popa să-i cumpere o mașină, cu o singură condiție.

Și anume, să nu mai vorbească deloc cu femeia care i-a dat viață. Atunci, cântărețul a decis să rupă orice legătură cu tatăl lui și să-i înapoieze autoturismul.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu . L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a declarat Dorian Popa, în urmă cu ceva timp.

Celebrul artist nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa tatălui său. Dorian Popa a explicat faptul că acesta nu a ajutat cu nimic la creșterea lui și a fratelui său. „Tata nu a vrut să colaboreze cu nimic la creșterea noastră, dar ne-am descurcat. S-a chinuit mama cu noi , dar a reușit. Mama e profesoară de canto, lucrează cu liceenii și de asta s-a descurcat cu noi. Mama ne mai trăgea de urechi, de păr, când vedea că sărim calul și a fost bine. O mai supăr și acum la 2-3 săptămâni. Sunt destul de amețit!”, a mai spus artistul.