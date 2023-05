„Ce înseamnă dreptatea, dacă femeia ta plânge?” Lora a spus clar și răspicat ce se întâmplă în relația cu Ionuț Ghenu! Cum a reacționat iubitul ei?

In articol:

Lora și Ionuț Ghenu trăiesc o poveste de dragoste de 8 ani. Au trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin clipe tensionate, care le-au pus la încercare relația. Acum, uitându-se în spate la ceea ce au reușit să construiască în toi acești ani, artista se simte mândră și fericită că a știut cum să reacționeze în momentele în care poate niciunul dintre ei nu își doreau să lase de la ei.

Mereu împreună la bine și la greu, Lora și Ionuț Ghenu au dovedit faptul că au trecut cu brio testul timpului și că acum se cunosc atât de bine unul pe altul încât au învățat cum să vorbească sincer și deschis în momentele în care este necesară o „renegociere” a relațiilor lor.

Lora, sfaturi pentru o relație fericită

Lora este de părere că nu există o relație adevărată fără certuri sau contradicții, considerând că a avea dreptate într-o dispută nu este un motiv suficient de bun pentru a răni sentimentele celuilalt.

„ Să nu credeți asta și să nu fugiți la prima ceartă. E foarte greșit. Eu zic că am relația perfectă, am cu cine să mă cert, am cu cine să mă contrazic. Acolo unde nu este contradicție, mi se pare că ceva e în neregulă, că cineva joacă teatru. Și eu am cedat de foarte multe ori. Ce înseamnă dreptatea, dacă femeia ta plânge?!”,

a spus Lora.

Și Ionuț Ghenu se pare că este de aceeași părere. De fiecare dată preferă să cedeze el primul în cadrul unei dispute, să se tempereze și să se calmeze, pentru a-i induce și partenerei sale această stare.

„ Nu am una( n.r.- ceartă), că m-ar fi traumatizat nasol. Eu cedez primul, așa e frumos ca bărbat să faci. Tu ca bărbat oricum ești din natură mult mai puternic. Glumesc. Să fii tu ăla primul care se calmează.”, a spus și Ionuț Ghenu.