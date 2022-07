Ce l-a ajutat pe Horia Moculescu să scape de Covid-19? Compozitorul face dezvăluiri, după vindecare

In articol:

Horia Moculescu nu a trecut deloc printr-o perioadă ușoară, asta pentru că marele compozitor a fost infectat cu COVID-19, acesta fiind nevoit să stea internat timp de șapte zile la Spitalul Matei Balș, din Capitală.

În același timp, maestrul a mai povestit că boala sa nu a debutat cu simptome ușoare, ci cu unele destul de grave, totul fiind ”abrupt și violent”, după spusele sale, cu o

tuse multilateral dezvoltată, care nu i-a dat pace sub nicio formă, potrivit declarațiilor sale recente.

Horia Moculescu este conectat în continuare la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului: "Fiica lui se speriase foarte tare"

„A trebuit să stau șapte zile în spital, la Matei Balș. Totul a debutat abrupt și violent, cu o tuse multilateral dezvoltată, ca să zic așa, care m-a întors pe toate fețele. Nu am avut temperatură și mi-am păstrat și mirosul, și gustul”, a declarat Horia Moculescu, pentru Impact.ro.

Compozitorul a fost imunizat cu trei doze de vaccin Pfizer

Horia Moculescu a fost imunizat cu trei doze de vaccin Pfizer, fapt pe care îl consideră un noroc, asta pentru că medicii i-au transmis, în timp ce se afla internat în unitatea spitalicească faptul că, boala lui s-ar fi putut agrava și ar fi putut chiar să nu se mai vindece, dacă în trecut nu alegea să se imunizeze.

De asemenea, în prezent, după ce s-a vindecat, compozitorul se bucură de momentele ce urmează în viața sa, iar curând, acesta va onora un eveniment unde va fi premiat.

„Medicii de acolo mi-au spus că cel mai probabil fără vaccin aș fi avut mult mai multe de tras. M-au lăsat să înțeleg că am scăpat destul de bine. Acum pot ieși în public, în societate, ceea ce voi și face curând, fiindcă am fost anunțat că sunt premiat de revista Actualitatea Muzicală și am de gând să onorez evenimentul”, a mai adăugat compozitorul.

Horia Moculescu