Ce le-ar spune Adrian Enache Laurei Stoica și Mihaelei Runceanu, dacă ar mai fi astăzi în viață? Artistul face mărturii emoționante despre legendele muzicii românești "Dacă ar fi trăit, erau cu mine" | EXCLUSIV

Adrian Enache este un personaj monden destul de discret. Artistul în vârstă de 56 de ani se află în lumina reflectoarelor de zeci de ani, timp în care a preferat să iasă la rampă numai cu partea artistică a vieții sale.

Adrian Enache, mesaje emoționante pentru Mihaela Runceanu și Laura Stoica

Mihaela Runceanu și Laura Stoica au fost reale legende ale muzicii românești. Adrian Enache le-a cunoscut pe amândouă, fiind elevul celei dintâi. Și acum le comemorează și a ținut să le transmită un mesaj, chiar dacă nu se mai află printre noi. Adrian Enache a precizat ce le-ar mai fi spus Laurei Stoica și Mihaelei Runceanu dacă ar mai fi fost și azi în viață.

"Le-aș lua cu mine pe scenă, așa cum am făcut cu colegii mei, pe care i-am invitat să cânte alături de mine, la Sala Palatului, voci de platină, le-aș spune că le iubesc și aș cânta, așa cum am făcut-o la festivalul în memoria Laurei Stoica. A fost pus un panou mare și eu am cântat piesa mea, care face mare succes. Laura trăiește în inimile noastre. La fel, Mihaelei Runceanu, i-aș spune că îmi doresc, dar sunt sigur că acolo sus e mândră de noi, de clasa ei, multe vedete ale muzicii românești actuale au trecut pe acolo și am ascultat-o întotdeauna, pentru că a fost, nu numai o profesoară, ci și o mamă, o soră, organiza petreceri la ea acasă și mergeam, ne simțeam extraordinar. Ne dădea curaj. În meseria asta trebuie să ai întotdeauna curaj, că sunt mulți care vor să o practice, iar la un festival cu 300 de candidați, îți cam tremură chiloții. Dacă știi că ești bazat pe forța și talentul tău, reușești. Asta ne transmitea, curajul că suntem foarte buni. Dacă nu erai bun sau foarte bun, ea te făcea să înțelegi că mai sunt și alte meserii pe lumea asta, ți-o spunea drăgălaș, să înțelegi, să nu te superi. Era corectă. Pe cine a pus ochii a ajuns mare. Dacă ar fi trăit, erau cu mine.", a declarat Adrian Enache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Secretul succesului lui Adrian Enache

Adrian Enache are o carieră de peste 20 de ani, iar publicul nu încetează să îl iubească și să plătească bilet la concertele sale. Artistul ne-a dezvăluit secretul său și ce face pentru a fi constant în inimile oamenilor.

"Eu tot timpul mă reinventez și sunt altul, întotdeauna. La 5 minute te întâlnești cu un Adrian Enache, peste 5 minute cu altul. Nu te plictisești niciodată cu mine. Indiferent de generații. Mă arată copiii cu degetul pe stradă. Când vezi că intri și la inima copilului, cum să nu te bucuri? Asta îți dă speranță și aripi pe interior ca să te reinventezi, să nu te culci pe o ureche. Niciodată! Tot timpul mă reinventez, caut să fiu fresh, ăsta e stilul meu de viață, stilul meu de abordare al vieții și mă uit în oglindă și nu mă plictisesc niciodată. Găsesc o grimasă, o chestie să mă fac pe mine să mă râd. Eu sunt activ. Așa am fost de mic, mi-au povestit părinții.", a mărturisit Adrian Enache, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

