Olivia Steer le dă prietenilor săi de multe ori ocazia să vadă ce preparate gustoase reușește ea doar din legume, verdețuri și semințe, uneori acestea sunt pregătite fără foc, pentru că Olivia Steer este chiar mai mult decât vegană, este raw-vegană.

Aflată în izolare, alături de cei doi băieți, Olivia Steer a postat pe instagram cum a arătat masa lor de prânz. ”Un prânz mai mult verde: cartofi rumeniți la cuptor, stropiți cu ulei de măsline, cu multă salată, ceapă verde, ridichi, lobodă, mărar și pătrunjel și o maioneză raw-vegană, din avocado, muștar, lămâie și ulei presat la rece”, a explicat soția lui Andi Moisescu ce se află în fotografie.

Ce reacție a avut Olivia Steer când băiatul ei a spus că vrea să mănânce carne și lactate

Olivia Steer și Andi Moisescu formează un cuplu de ani buni. Cele două vedete au doi băieți, David de 13 ani și Luca de 11 ani, care sunt si ei vegetarieni. Olivia Steer a mărturisit că, la un moment dat, fiul cel mare, când a văzut că el este diferit de colegii săi de la școală a vrut să mănânce și el carne și lactate, dar și dulciuri.

Si a fost decizia lui sa fie omnivor si, e drept, am avut un nod in gat pentru ca ii construisem o sanatate de fier, nu avusese nici o problema. Dar citisem ca este important sa nu ii bagi pe gat copilului cu forta ce mancare si in ce cantitate vrei. De aceea niciodata nu insist nici sa termine tot din farfurie. Asa ca nu l-am obligat, a fost decizia lui. Dar în trei luni a inceput sa aiba probleme si sa il doara burtica si sa spuna ca a fost un prost. Iar atunci a ales să fie din nou vegetarian”, a povestit Olivia Steer intr-o emisiune tv.