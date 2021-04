Ce mai face Dani Mocanu? Celebrul cântăreț de manele s-a retras din muzică la începutul anului

In articol:

Dani Mocanu și-a șocat fanii în ultima zi a anului 2020 cu anunțul că se retrage din muzică. El a decis să renunțe la cariera de artist pentru a i se dedica lui Dumnezeu.

Ce mai face Dani Mocanu după ce s-a retras din muzică

Cântărețul nu este extrem de activ pe paginile sale de socializare, dar din când în când mai pune câte o fotografie pentru fani. Asta s-a întâmplat și acum câteva zile când a postat pe Instagram o fotografie cu el în mașină. La descriere, el a scris si un mesaj: ”Lui Dumnezeu îi plac oamenii curajoși”.

Citeste si: Cum arăta Dani Mocanu pe vremea când era căpitan la Steaua București. Imagini rare cu fotbalistul-manelist

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro



Nu a dat detalii despre cum își petrece timpul acum când nu se mai ocupă de muzică, însă este încă atent la tot ce scrie presa despre el.

Pe pagina sa de Facebook a ținut să facă o completare pentru ceea ce s-a scris despre el. În presă au apărut informații că și-a achiziționat un ceas extrem de scump.

"Dacă am muncit atât de mult încât să-mi permit să-mi fac și eu un cadou ca tot omul, asta nu înseamnă că nu-l iubesc pe Dumnezeu. Nu are nicio legătură ceasul meu cu faptul că am ales să urmez calea Tatălui meu din cer!", a scris Dani Mocanu.

Dani Mocanu, cel mai vizualizat cântăreț pe Youtube

Dani Mocanu se află în preferințele românilor pe youtube. Niciun artist nu a reușit sa-l detroneze pe cel supranumit Regele Vizualizărilor. Ultima sa postare are un mesaj care duce în această direcție și anume că nimeni nu îi poate lua locul. "Țara arde și unii visează să calce pe urmele lui Dani Mocanu.", a scris artistul pe Facebook.

Citeste si: Dani Mocanu a cheltuit o avere pentru un ceas! Imagini exclusive cu bijuteria care costă cât o casă Video

Cine este Dani Mocanu

Pentru cei care nu știu, Dani Mocanu are 33 de ani și este un cântăreț de manele. Cântărețul a jucat la echipa de juniori a FC Argeș Pitești și la echipa de juniori a FCSB. El nu a continuat în lumea fotbalului și a ales domeniul muzical.

Numele său a fost legat de mai multe scandaluri și controverse din cauza asocierii cu nume din lumea interlopă românească.