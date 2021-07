Ce mărturii cutremurătoare au făcut victimele din Sohodol, Alba, în urma ravagiilor produse de inundații? "A fost iadul!"

Localnică din Sohodol, Alba [Sursa foto: Captură tv] 14:54, iul 21, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

În ultimele zile, fenomenele meteo extreme au făcut ravagii în peste 30 de orașe din țară, producând pagube imense. Așa s-a întâmplat și în Sohodol, județul Alba, unde zeci de familii au rămas fără un acoperiș deasupra capului, după ce viitura a lovit totul în calea ei.

Una dintre victime a povestit prin ce a trecut, în acele clipe de groază.

Citeste si: Guvernul alocă bani pentru persoanele afectate de inundații. Florin Cîțu a cerut urgent un bilanț al pagubelor

"A fost iadul!"

Cu lacrimi în ochi, o localnică a dezvăluit pentru sursa citată faptul că nu a crezut că va mai supraviețui, în momentul în care a venit viitura. Femeia a sunat disperată la 112 și s-a gândit să se urce în locurile cele mai înalte din casă, până la venirea salvatorilor.

La telefon, însă, autoritățile i-au spus că nu pot ajunge în acea zonă și nu pot face nimic până ce ploaia nu se va opri: "M-am urcat în locurile cele mai înalte din casă, am vrut să mă urc în pod dar scara era afară. Am sunat la 112 și le-am zis că a intrat (n.r viitura) și în a treia cameră și nu mai am nicio scăpare, salvați-mă că mor! Şi mi-au zis că nu se poate ajunge şi nu au avut ce să-mi facă până nu s-a oprit viitura. Abia m-au scos pe geam din ultima cameră.", a declarat victima pentru Antena 3.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Viitura la Sohodol, în județul Alba[Sursa foto: Captură YouTube]

Localnica a rămas cu atacuri puternice de panică

Din spusele femeii, calvarul a durat aproximativ 30 de minute, însă a simțit o frică nemaiîntâlnită în tot acest timp.

Citeste si: Raed Arafat a explicat de ce avertizările RO-Alert de vreme rea ajung, uneori, chiar în timpul producerii lor: „Timpul la dispoziția noastră este scurt”

Mai mult, localnica a povestit că a rămas și cu atacuri puternice de panică în urma evenimentului, de care va trebui să se trateze: "A durat o jumătate de oră. Eu am zis gata, facă-se voia Domnului, atât am avut să trăiesc. Nu mai aveam ce să fac. Nu dormim de vineri noaptea. Eu am rămas cu atacuri de panică. A fost iadul! De când am auzit că tună am pregătit acolo geanta cu actele și medicamentele, că sunt bolnavă de inimă şi ne-am îmbrăcat gata să fugim. Nu putem nici să mâncăm, nici să dormim, nimica.", a încheiat femeia din Sohodol, pentru aceeași sursă.