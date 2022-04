Ce mărturisire le-a făcut părinților marocanul suspectat de dubla crimă de la Iași: "Am discutat cu Sami și ne-a spus"

In articol:

Noi amănunte au ieșit la iveală în cazul dublei crime de la Iași. Părinții lui Ahmed Sami El Bourkadi, tânărul suspectat că i-a ucis pe Vanesa Burlacu și pe iubitul ei în vila de la Moara de Vânt, au dezvăluit ce le-a mărturisit fiul lor, în plină anchetă.

Ce le-a spus Ahmed Sami El Bourkadi părinților lui, despre crima de la Iași?

Părinții lui Ahmed Sami El Bourkadi, principalul suspect al dublei crime de la Iași, au venit în România pentru a fi audiați. Sakina El Moussaoui și Mustafa El Bourkadi au fost însoțiți în fața instanței de judecată de de avocata fiului lor, Raluca Andrei. Cei doi au susținut că tânărul nu a avut nicio legătură cu moartea celor doi studenți și este nevinovat: “Am discutat cu Sami și ne-a spus că este nevinovat, nu a avut nimic de-a face cu situația aceasta. Inițial, noi am aflat despre situație de pe Internet. Vreau să subliniez faptul că Sami nu ne-a creat niciodată necazuri, probleme. El s-a născut în Canada, a studiat acolo, nu a făcut probleme nici la școală, nici acasă, în familie.”, a declarat și Mustafa El Bourkadi, tatăl principalului suspect al dublei crime de la Iași, pentru bzi.ro.

Mama tânărului crede, de asemenea, că acesta nu ar putea recurge la un asemenea gest halucinant: “Sami este nevinovat, nu a comis acele crime. Avem încredere în justiție și în anchetatori. Până la urmă, adevărul va ieși la iveală odată cu desfășurarea cercetărilor!”, a adăugat mama marocanului.

Ahmed Sami El Bourkadi [Sursa foto: bzi.ro]

“Sami nu ne-a spus să fi avut vreodată probleme aici, în România”

Părinții lui Ahmed Sami El Bourkadi au mărturisit că nu știu ca fiul lor să fi fost implicat în vreun conflict, de când a venit la studii, în România. Cei doi spun că tânărul s-a concentrat întotdeauna pe cariera lui, pentru a ajunge un medic de succes: “Sami e un băiat responsabil și nu a fost niciodată foarte pretențios. Întotdeauna a fost interesat de studiile sale, ne-a spus că era mulțumit de școala de aici, din Iași, de colegi. Nu este genul de persoană căreia să-i fi păsat de haine de firmă sau chestii de acest gen. Până la această situație, a avut o viață normală și fericită. De asemenea, el a avut întotdeauna note bune la școală. A vrut mereu să fie doctor.”, a mai spus tatăl marocanului.

Mai mult, mama suspectului susține că tânărul provine dintr-o familie în care educația este primordială și nu are profilul unui criminal: “Sami nu ne-a spus să fi avut vreodată probleme aici, în România. A fost mereu într-o stare de spirit bună. A fost un șoc pentru noi când am aflat despre această situație! Din punctul meu de vedere, el nu are profilul cuiva care ar face așa ceva. Noi spunem că provine dintr-o familie normală, are o educație bună, nu credem că a făcut ceea ce se spune.”, a precizat Sakina El Moussaoui, pentru sursa citată.