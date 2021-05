Ce măsuri intră în vigoare de la 15 mai! Florin Cîțu: „Revenirea la normalitate vine mai devreme”

In articol:

Florin Cîțu a avut o ședință cu miniștrii din Guvern, vineri seara, de la ora 20:30, unde au discutat despre adoptarea hotărârii de guvern privind prima etapă de relaxare. Astfel, începând de sâmbătă, 15 mai, mai multe măsuri de relaxare vor intra în vigoare. În urma ședinței, Florin Cîțu și Raed Arafat au susținut un breafing de presă.

Principalele declarații ale prim-ministrului Florin Cîțu

După un an de zile am ajuns și la acest moment. Revenirea la normalitate vine mai devreme. Am modificat hotărârea de guvern privind prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică pentru prevenirea efectelor pandemiei. Prin proiect se impun o serie de măsuri:

- Se elimină restricția portului măștii în spațiile neaglomerate, urmând ca restricția să fie aplicată în continuare în spații publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

- Se elimină restricțiile referitoare la circulația pe timpul nopții

- Se revine la programul normal al magazinelor

- Se stabilește programul restaurantelor în intervalul orar 5-24

-Se creează posibilitatea ca în spațiile deschise, competițiile sportive să se poată desfășura, pe teritoriul României, cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea va fi permisă doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei totale de vaccinare; persoanele care prezentă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore

- Organizarea spectacolelor de tip drive in sunt permise doar dacă cei din mașină sunt din aceeași familie.

- Alte evenimente sunt permise doar cu participarea persoanelor vaccinate.

-Se permite organizarea de cursuri de instruire cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și 200 de persoane în exterior.

- Se permite activitatea cu publicul operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/ sau fitness fără a depăși 50% din capacitatea maximă în județele/ localitățile unde incidența la 14 zile

este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minim 7 mp pentru fiecare persoană.

- Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/ sau fitness fără a depăși 70% din capacitatea maximă în județele/ localitățile unde incidența la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 mp pentru fiecare persoană dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.