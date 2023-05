Ce mesaj a primit Armin Nicoară despre Georgiana Lobonț, după zvonurile divorțulului?! Artistului nu i-a venit să creadă: „Mi-au spus”

In articol:

Armin Nicoară are succes cu piesele sale, care ajung mereu pe primele locuri în trending, însă asta nu îl scutește de comentariile răutăcioase. Ultima colaborare, cea cu Stana Stepănescu, l-a adus în doare câteva zile pe primul loc în tendințe și l-a făcut să izbucnească în lacrimi.

Armin Nicoară, criticat de colegii de breaslă

Cu toate astea, îndrăgitul artistul nu se poate bucura pe deplin de succes, din cauza criticilor care îi sunt aduse atât din partea fanilor, cât și din partea colegilor de breaslă. Acesta a povestit cum l-au jignit alți artisti și cum au judecat-o pe Stana Stepănescu pentru colaborarea lor.

„Colaborarea cu Stana Stepănescu a venit sincer sa fiu din cauza hateri-lor. Ea vine din muzica folclorică și mulți artiști din breaslă au spus că nu ar trebui ca ea să colaboreze cu mine. Au spus vorbit foarte urât de mine și m-au jignit foarte tare. Chiar Stana mi-a povestit că vorbesc ceilalți urât de mine. Ei se dau pe față bine cu mine, mă perie, mă pun într-o lumină bună și pe la spate vorbesc urât.

Au fost colegi care au sunat-o pe Stana care au sunat-o să o critice că a colaborat cu mine. Eu i-am spus Stanei să nu îi pară rău că a colaborat cu mine. Am avut încredere în munca noastră. Și am avut dreptate. Eu am plâns când am văzut că piesa a ajuns pe locul 1 în trending. Am început să plâng de fericire și mi-a dat multă putere. Toate lucrurile acestea mă ajută și îmi dau și mai mult avânt să compun și să scot piese noi”, a declarat Armin Nicoară pentru FANATIK.

Legătura sa cu Georgiana Lobonț stârnește valuri de comentarii răutăcioase

Celebrul saxofonist a declarat că cele mai multe jigniri și comentarii răutăcioase le-a primit după colaborările cu Georgiana Lobonț, care îi este și nașă. Motivul ar fi zvonurile apărute anterior despre divorțul dintre aceasta și Rareș Ciciovan. Însă Armin Nicoară nu se lasă doborât nici de răutăcioșii de pe internet, nici de colegii de breaslă, care îl critică pentru relația profesională pe care o are cu nașa sa.

„Pe mine nu mă afectează neapărat ce spune lumea, mai mult mă încarcă. Dacă m-aș lua după gura lumii aș ajunge rău de tot. Colegii ăștia care se bagă și vorbesc de rău de mine nu pot să îi înțeleg. Când mă trezesc dimineața, mă uit la ce comentarii primesc”, a declarat saxofonistul.

În plus, Armin Nicoară a povestit că, de fiecare dată când citește comentarii urâte la adresa sa, se ambiționează să muncească mai mult și devine mult mai puternic. Artistul înțelege că nu poate fi plăcut de toată lumea și nu pune la suflet mesajele răuvoitorilor. Fiecare părere negativă a oamenilor din jur îl încarcă cu energie și îi trezește inspirația pentru a compune piese noi.

„Mă bucur atunci când văd laude și comentarii pozitive, evident. Dar când văd câte un comentariu din acesta negativ mă încarcă și imediat merg la studio și compun. Fac melodii exact pe tema asta. Oamenii mi-au spus că am colaborări proaste. Mi-au spus chiar să nu mai colaborez cu Georgiana Lobonț. Am fost criticat că am colaborări cu ea. Am avut probleme cu oameni și colegi care au comentat negativ, dar toate astea mă fac și mai puternic. Eu iau băieții, mergem în studio și scoatem piese. Așa îmi spun eu of-ul, prin melodii, dacă e cazul”, a mai spus celebrul saxofonist.