Oana Roman a fost de multe ori ținta glumelor răutăcioase, din cauza greutății sale, de-a lungul anilor.

Chiar și așa, Oana Roman a reușit în ultima perioadă să închidă gura multor cârcotași, după ce a slăbit semnificativ și și-a îmbunătățit aspectul fizic.

După anunțul separării de soțul ei și zvonurile potrivit cărora Marius Elisei ar fi călcat strâmb, Oana Roman a primit o serie de mesaje pe paginile de socializare, din care criticile la adresa ei nu au lipsit nici de această dată.

"Draga mea un sfat cat se poate de sincer : ca sa tii un barbat langa tine nu conteaza cati bani ani daca tu nu ai grija de tine !! Era clar ca Marius se va uita dupa altele care arata bine de moment ce el, cand te- a cunoscut in afara ca aveai bani nu il atrageai fizic pentru ca nu aveai cu ce.... erai f plinuta pentruvarsta ta. O fi asteptat si el un an, doi sa slabesti si tu vreo 20/25 kg ... vezi exemple in jurul tau AMALIA NASTASE- MINODORA/ BIANCA RUS, de- aia coresponda Marius cu cea din Italia, de- aia se uita in jur. Diferenta de varsta și de kilograme și-a spus cuvantul. Deci ca sa tii un barbat langa tine nu trebuie doar sa il legi cu un copil. Vezi rezultatul .... cred ca prefera un apartament cu 2 camere si o femeie alaturi cu 25kg mai slaba decat tine. Tu esti femeie de casa, felicitari, dar un barbat mai mic ca varsta se tine in special daca ai un fizic exemplar. Trebuia sa iti dai seama ca isi doreste o femeie de casa, dar slaba si atragatoare. Daca faceai micsorare de stomac acum 3 ani, Marius era in continuare cu tine acum", este mesajul transant primit de Oana Roman.

Oana Roman și-a pus la punct criticii

Oana Roman a înfruntat cu pieptul înainte atât comentariile pozitive, dar mai ales pe cele negative.În ciuda valului de observații răutăcioase la adresa ei, în urma postării pozei de mai sus, Oana a intervenit și a punctat urmtoarele:

"Concluzia : ati năvălit ca sacalii si va certati pe nimic , iar eu imi vad de viata mea . Sincer cred ca toate cele care ni aveti ce face decât să mă comentați pe mine, aveti mari probleme personale si de personalitate. Eu ma amuz . Cele care încearcă să le convingă că nu e cazul se zbat degeaba pt ca omul cu probleme mentale , nu se poate vindeca decat la doctor. Va multumesc tuturor ca mi ai facut ziua frumoasa", a spus Oana.