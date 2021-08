Ce mesaj i-a transmis Ana Maria Popescu lui Eduard Novak, după ce acesta a câștigat argintul la Tokyo

In articol:

Eduard Novak, Ministrului Sportului, a reușit să câștige o medalie de argint la Tokyo. La scurt timp, pe pagina sa de socializare, Ana Maria Popescu i-a transmis un mesaj.

Ana Maria Popescu, mesaj pentru Eduard Novak

La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana Maria Popescu a reușit să câștige medalia de argint.

Însă, performanța sa a ajuns în mijlocui unei discuții nu tocmai plăcute.

Citeste si: Ministrul Tineretului și Sportului participă la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Eduard Novak a câștigat aurul în 2012 la Londra și a doborât recordul mondial

Totul a pornit de la ceea ce a declarat Eduard Novak: "După părerea mea, şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana Maria nu putea să câştige sau nu câştiga medalia de aur" .

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ministrul Sportului a fost chiar lăsat cu mâna în întinsă de câtre sportiva care s-a întors de la Jocurile Olimpice cu medalia de argint.

Ana Maria Popescu[Sursa foto: MediaFax Foto]

Citeste si: Cum s-au descurcat sportivii români la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Ion Țiriac: „Este o rușine ce se întâmplă cu MTS!”

„Am în spatele meu patru oameni, atât am avut. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut sportivi de 43 de ani care s-au retras din activitate pentru că nu mai am alții. Îmi doresc foarte mult să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane (n.r., euro), dar nu-i problemă mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia!”, a mai spus Popescu.

Însă, cei doi și-au cerut scuze ulterior și au rămas în relații bune. Ba chiar, în urmă cu puțin timp, spotriva a postat un mesaj pe pagina sa socializare, după ce Ministrul Eduard Novak a reușit să câștige medalia de argint la Jocurile Paralimpice de la Tokyo.

"Veşti bune de la Paralympic Games Tokyo 2021. Eduard Novak aduce prima medalie pentru delegația României, argint în proba de urmărire C4 pe pistă. Felicitări!", este mesajul postat de sportivă.