Ce meserie avea Culiță Sterp de la Survivor România 2021 înainte să devină faimos. Dezvăluirea incredibilă pe care a făcut-o artistul: „Nu aveam bani”

Culiță Sterp participă la Survivor România 2021, sezonul 2, și este unul dintre cei mai buni concurenți din echipa Faimoșilor.

Ce meserie avea Culiță Sterp de la Survivor România 2021 înainte să devină faimos

Deși în prezent se bucură de celebritate, lucrurile nu au fost întotdeauna ușoare pentru artist.

Cu puțin timp înainte să plece înjungla Dominicană, Culiță Sterp a vorbit sincer despre perioada când nu era cunoscut în România. El a povestit cu ce se ocupa înainte să devină faimos.

Culiță Sterp a dezvăluit că a lucrat la stână, unde avea grijă de sute de oi. El spune că erau zile în care nu mânca până nu ajungea acasă. „Când mergeam pe câmp, cu animalele, se mai întâmpla să nu îmi aducă de mâncare, din diverse motive.

Nu aveam telefon pe vremea aia, dar conveneam ca la ora 14:00 să îmi aducă de mâncare. Rămâneam de dimineață și până seara fără mâncare, până ajungeam acasă”, a povestit Culiță Sterp , înainte să plece în Dominicană.

Culiță Sterp: „Nu prea îmi plăcea această muncă”

Artistul a povestit care au fost cele mai dificile momente din perioada când lucra la stână.

El mărturisește că adesea rămânea fără bani, iar alteori când erau bani, nu găsea oameni care să fie dispuși să-l ajute cu oile.

„Nu prea îmi plăcea această muncă, dar 40 la sută era de plăcere, 60 la sută era de nevoie. Fiind 4 frați, munceam prin rotație și nu aveam mereu bani să plătim muncitori. Și dacă aveam bani, nu prea găseai pe cine să aduci ca să muncească, că este dificil.

De câte ori am stat de Crăciun și de Paște la oi… aveam mai multe turme. Iarna era cel mai greu, când fătau oile. Când a plecat tatăl meu de acasă, eu împreună cu un alt băiat am asistat la nașterea a peste 1000 de miei. Am moșit peste 1000 de oi. Aveam 19-20 de ani atunci”, a mai mărturisit artistul.

Culiță Sterp, concurent la Survivor România 2021

Supranumit „Banderas de România”, datorită aspectului fizic și al șarmului care îl caracterizează în orice împrejurare, Culiță Sterp a acceptat provocarea Survivor și este pregătit să dovedească, pe traseele din Republica Dominicană, că are, pe lângă talent artistic, adevărate abilități sportive și de supraviețuire.

Carismatic, sincer, direct, mereu atent la oamenii de jurul lui, Culiță Sterp își propune să <supraviețuiască> în junglă și să vină acasă cu trofeul. El spune că este pregătit pentru competiție de când era copil, pentru că a mai fost pus în situații vitrege.

„Am crescut în mijlocul naturii, am stat fără mâncare pe câmp, având grijă de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să câștig. Eu merg cu gânduri bune”, a spus Culita Sterp.

Culiță Sterp de la Survivor România a devenit cunoscut în România după participarea la emisiunea Puterea Dragostei de laKanal D . El a profitat de notorietatea căpătată și s-a lansat, alături de fratele său, Iancu Sterp, în industria muzicală.