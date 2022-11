”Ce nervi am! Oare de ce în alte țări oamenii pot fi civilizați?” Andreea Bănică a tunat și a fulgerat după ce a ieșit în parc cu fiul ei. Ce a pățit vedeta în văzul lumii

In articol:

Andreea Bănică este una dintre vedetele de la noi care debordează de sinceritate în fața fanilor pe care îi are pe rețelele de socializare.

Artista este urmărită și apreciată de o mulțime de români, cărora le vine în ajutor cu sfaturi, idei, dar și în fața cărora își strigă bucuriile ori supărările.

Andreea Bănică, dură în declarații

Acum, de exemplu, pe Instagram, cântăreața le-a atras atenția tuturor posesorilor de animale de companie, după ce a avut o experiență deloc plăcută.

Vedeta a ieșit în parc cu fiul ei, iar ceea ce s-a întâmplat a scos-o din minți, mai ales că nimic nu avea să prevestească pățania blondinei.

Îmbrăcată la patru ace, numai cu articole vestimentare de firmă, Andreea Bănică, nici bine nu a ajuns în parc, a dat de necaz.

Din neatenție, mergând pe o alee din parc, Andreea Bănică și-a murdărit adidașii cei noi, blugii și chiar și pe mâni, din cauza nevoilor pe care câinii și le-au făcut pe unde oamenii au acces să se plimbe.

Extrem de nervoasă, Andreea Bănică s-a arătat contrariată de lipsa de educație, spune ea, a posesorilor de animale de companie, care, fără pic de jenă, își lasă câinii să-și facă nevoile oriunde, ca mai apoi ei să nu facă curat după animal.

Ea spune că diferența dintre ceea ce se întâmplă în țara noastră și ceea se găsește peste hotare este una imensă, căci acolo oamenii dau dovadă de bun simț, atenție și grijă față de mediu, față de animal, dar și față de oamenii din jurul lor, care nu sunt victimele experiențelor de acest gen.

”Eram și eu fericită cu copilul în parc și am călcat într-un rahat. Măi, fraților, nu vă mai lăsați câinii să facă așa, luați pungă, măturică, ceva, orice, și adunați-vă rahații. Mi-am luat adidași noi și am călcat în… Superb, ideal! Ce nervi am! Oare de ce în alte țări oamenii pot fi civilizați? Ce pot să mai spun? Sunt fără cuvinte! Pe de altă parte, facem fițe în hoteluri și restaurant, însă umblăm prin rahat. Am și pe blugi, și pe mână, miros toată a rahat”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.