Ce noutăți apar pe Netflix în octombrie 2023. Serialul „Lupin” și „True Blood” sunt printre cele mai așteptate producții

Află acum ce noutăți apar pe Netflix în octombrie 2023.

Ce noutăți apar pe Netflix în octombrie 2023

Una dintre cele mai așteptate producții este serialul „True Blood”, 7 sezoane.

Luna aceasta vor apărea mai multe producții pe Netflix, unele chiar pentru prima dată. Platforma de streaming lansează încă de pe 1 octombrie, serialul „True Blood”, format din 7 sezoane. Este unul dintre cele mai așteptate, datorită poveștii fascinante de dragoste dintre Sookie și vampirul Bill. Iată ce alte noutăți putem urmări pe Netflix, din octombrie.

Ce filme apar pe Netflix în octombrie 2023

4 octombrie 2023: KEYS TO THE HEART.

6 octombrie 2023: A DEADLY INVITATION, BALLERINA, FAIR PLAY.

11 octombrie 2023: ONCE UPON A STAR.

13 octombrie 2023: THE CONFERENCE.

15 octombrie 2023: LITTLE WOMEN, LOVE ACTUALLY, SCARY MOVIE, SCARY MOVIE 2, SCARY MOVIE 3, THE DICTATOR, THE TOURIST.

19 octombrie 2023: CRYPTO BOY.

20 octombrie 2023: FLASHBACK, OLD DADS.

Ce seriale apar pe Netflix în octombrie 2023

1 octombrie 2023: MEAN GIRLS, TRUE BLOOD (7 SEZOANE).

2 octombrie 2023: THE WALKING DEAD SEZONUL 11, E 11-24.

5 octombrie 2023: LUPIN PARTEA 3, EVERYTHING NOW.

7 octombrie 2023: STRONG GIRL NAM-SOON.

10 octombrie 2023: DI4RIES- sezonul 2, partea 1, LAST ONE STANDING- sezonul 2.

11 octombrie 2023: PACT OF SILENCE.

12 octombrie 2023: THE FALL OF THE HOUSE OF USHER, GOOD NIGHT WORLD.

17 octombrie 2023: I WOKE UP A VAMPIRE.

18 octombrie 2023: DARK WATER.

19 octombrie 2023: BODIES.

20 octombrie 2023: BIG MOUTH- sezonul 7, CREATURE, DOONA!, ELITE- sezonul 7, SURVIVING PARADISE.

25 OCTOMBRIE 2023: ABSOLUTE BEGINNERS.

27 octombrie 2023: TORE.

Ce documentare apar pe Netflix în octombrie 2023

Pe data de 4 octombrie, Netflix aduce în atenția abonaților documentarul BECKHAM. Producția urmărește ascensiunea celebrului fotbalist David Beckham, de la originile muncitorești la statutul de superstar al fotbalului.

În aceeași zi va fi disponibil documentarul RACE TO THE SUMMIT. Producția va prezenta competiția dintre alpiniștii Ueli Steck și Dani Arnold.

Cei doi sfidează moartea pentru recorduri de viteză pe versanții Alpilor elvețieni.

Pe data de 11 octombrie, Netflix lansează BIG VAPE: THE RISE AND FALL OF JUUL. Serialul documentar prezintă evoluția unei companii de țigări electronice, dar și decăderea acesteia, din cauza unei epidemii la nivel global.

Un alt documentar va apărea pe data de 17 octombrie. Este vorba despre THE DEVIL ON TRIAL, o producție care investighează aparenta posedare a unui băiat și crima care a urmat.

Pe data de 24 se va lansa GET GOTTI, un serial documentar care urmărește bătălia FBI-ului contra lui John Gotti, un lider mafiot foarte cunoscut.

În următoarea zi, pe 25 octombrie, va apărea pe Netflix documentarul LIFE ON OUR PLANET. Producția va prezenta parcursul vieții pe planeta noastră, în miliarde de ani, având în prim-plan cucerirea, adaptarea și supraviețuirea pe pământ.

