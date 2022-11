Ce nu iartă vedetele într-o relație? Lucrurile peste care nu ar putea trece și ar alege să renunțe la persoana iubită| EXCLUSIV

In articol:

Încă o provocare WOWbiz a fost lansată vedetelor din România. De data aceasta am fost curioși să aflăm că nu pot ierta ele într-o relație. Le-am pus în fața unei situații în care partenerul greșește cu ceva, iar ele trebuie să plece.

Daniela Gyorfi

Celebritățile au răspuns imediat și au dezvăluit fără rețineri motivele care ar putea conduce la despărțire în cadrul cuplului lor.

Daniela Gyorfi este împreună cu George Tal de ani de zile, dar este dispusă ca în cazul unei greșeli, pe care ne-a dezvăluit-o ulterior, să îl părăsească.

"Nu l-aș ierta dacă m-ar lovi, dacă mi-ar vorbi foarte urât. Asta nu iert.", a precizat Daniela Gyorfi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cleopatra Stratan

Citeste si: Tudor Chirilă, lovit în cap de Pavel Bartoș! Artistul a căzut pe scenă- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

Cleopatra Stratan este căsătorită cu Edward Sanda și totul pare să fie roz. Ei bine, artista ne-a dezvăluit că e posibil să nu mai fie dacă soțul ei o comite.

"Nu aș putea să iert trădarea, infidelitatea și chestiile astea care distrug cumva și nu durează. Nu e valabil pentru relația noastră, sub nicio formă, ne iubim foarte mult și simțim că ne îndrăgostim unul de altul pe zi ce trece și că sentimentele noastre se amplifică din ce în ce mai tare. Încercăm să menținem așa. Avem încredere deplină unul în celălalt, nu avem motive să fim geloși. Practic, suntem foarte fericiți, pe asta ne bazăm și asta ne place, așa ne place să fim.", a mărturisit Cleopatra Stratan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sânziana Buruiană

Sânziana Buruiană ne-a oferit cel mai complex și atipic răspuns. Vedeta adoră să vorbească despre povestea ei de dragostea cu soțul ei și rodul iubirii lor, cele două fetițe. Se pare că Sânzi i-ar ierta orice partenerului de viață.

"Eu în momentul în care m-am hotărât să mă căsătoresc, m-am hotărât că ăsta este pasul pe care trebuie să îl fac în viață și niciodată nu s-a pus problema să am vreo îndoială. A fost o decizie pe care am luat-o foarte hotărâtă, la fel ca și în momentul în care m-am decis să le fac pe fetițe. A fosta clar că din momentul ăla amândoi, din soț și soție am devenit părinți și cred că e un statut care nu se compară cu nimic. În momentul în care devii părinte, noi nu mai existăm, doar copilul. Eu nu prea înțeleg despărțirile astea după primul hop, prima greutate sau tentațiile care nu mai au timp să existe, nici să îți mai treacă prin minte așa ceva, când copiii au atâta nevoie de tine. Când îi văd pe unii cu gelozii, mi se pare penibil, nu își mai au rostul. Alea sunt la început când ești îndrăgostit, după aceea te maturizezi. Pe mine, fetițele m-au maturizat enorm și mi-au oferit o responsabilitate pe care nu credeam vreodată că o să o pot duce la bun sfârșit. Am învățat odată cu ele și uite că dragostea te face să prinzi putere.", a explicat Sânziana Buruiană, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Loredana Chivu

Loredana Chivu este oficial singură. Îi este bine și nu are nevoie în momentul de față de un bărbat pe cap. Într-unul dintre interviurile cu WOWbiz a lăsat de înțeles că o relație toxică nu e ceva ce are nevoie, ba chiar ar pleca imediat din poveste, lucru pe care l-a și făcut.

"Dacă ai în viața ta un partener în viața ta care te iubește și nu e o relație toxică, cum sunt toate relațiile din ziua de azi, trebuie să înțelegi că el este acolo pentru a construi ceva frumos, a face parte din viața ta. Noi ca și indivizi trebuie să înțelegem că am venit singuri pe lumea asta și singuri o să plecăm și dacă ai un partener care te iubește e cu atât mai bine, dacă nu, trebuie să fii suficient de evoluată mintal să te pui pe tine pe primul loc.", a declarat Loredana Chivu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!