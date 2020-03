Ce nu stiai despre banane. Ce se intampla in creier cand le mananci

Ce nu stiai despre banane e ca au in componenta triptofan, un aminoacid care, odata ajuns in organism, se transforma in serotonina, cunoscuta drept hormonul fericirii. Potrivit specialistilor, serotonina regleaza dispozitia, accentueaza sentimentele pozitive, inlatura anxietatea si depresia.

"O banană pe zi ține doctorul psihiatru departe de casă.

Anul trecut am mâncat pentru prima oară banane prăjite la Barcelona, am fost chiar în bucătărie să văd cum se pregătesc, tocmai pentru că nu-mi venea să cred cat de diferit este gustul lor atunci când sunt gătite.

Bananele au glucide lente ce asigură energia în caz de sport/mișcare, au potasiu și magneziu pentru functionarea optimă sistemului nervos și a mușchilor. Dar cel mai important ingredient al lor este triptofanul, un aminoacid esențial care se transformă în organism în serotonină. Iar serotonină este substanța de care depinde starea noastră de bine, liniștea și echilibrul psihic. Doar bananele și prunele conțin acest precursor natural de serotonină, așa că lăsați merele și citricele deoparte în această perioadă și puneți accent pe banane - nu strică niciodată un strop de bine în plus.

Și nu, nu îngrașă!! O banană are sub 100 calorii, iar faptul că este alcalină (nu acidă precum mărul și citricele) o face prietenoasă cu tubul digestiv și nu stimulează pofta de mâncare", a declarat medicul nutritionist Mihaela Bilic.

8 lucruri despre banane pe care NU le stiai

1. Sunt antiinflamatorii. Sunt bogate în vitamina B6 şi una singură îţi poate aduce 41% din aportul necesar zilnic. Bananele combat inflamaţia şi problemele articulare.

2. Nu-ţi cresc glicemia.

3. Intăresc sistemul osos. Fiind bogate în magneziu, ajută la asimilarea calciului.

4. Contribuie la sanatatea inimii, deoarece tin sub control tensiunea arterială şi previn bolile cardiace.

5. Impiedică formarea pietrelor la rinichi.

6. Îmbunătăţesc funcţiile cognitive. Fiind bogate în antioxidanţi, bananele îmbunătăţesc funcţiile creierului.

7. Bananele te ajută sa ai o digestie mai bună. Fibrele bananelor combat constipaţia si regleaza tranzitul intestinal.

8. Bananele previn anemia, ajută la absorbţia fierului în corp.



Reţete de post: Banane la grătar

Poate pentru unii sună un pic cam prea exotică, însă vă garantăm că este o reţetă delicioasă.

Bananele la grătar sunt uşor de pregătit şi reprezintă un desert de post foarte gustos. Fructul dulceag, aromat este delicios.

Ingrediente:

4 banane

2 linguri zahăr

2 linguriţe esenţă de rom

2 linguri coniac

4 linguri alune sau nuci măcinate

Mod de preparare:

Bananele se pun pe grătarul încins şi se frig pe ambele părţi, până când coaja se face maronie. Decojiţi o fâşie groasă din pareta superioară a bananei. Pe pulpa decojită a fructului fierbinte presăraţi zahăr, esenţa de rom, coniacul şi nucile măcinate.

Bananele la grătar se servesc calde, cu linguriţa direct din coajă.