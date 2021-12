Ce nu va face niciodată Ruby, atunci când va deveni mamă?! Artista a dat cărțile pe față: "Despărțirile erau dureroase!"

In articol:

Ruby este printre cele mai iubite cântărețe din țara noastra. Cu toate acestea, nu multă lume știe prin ce a trecut vedeta în copilărie.

Artista a fost lăsată în grija bunicii, deoarece părinții ei au fost nevoiți să plece în străinătate, pentru a-i asigura un viitor cântăreței.

Ruby, mărturii despre părinții ei:"despărțirile erau dureroase"

Invitată în emisiunea online a lui Damian Drăghici, Ruby a făcut o serie de dezăluiri despre copilăria ei. Artista a fost lăsată în grija bunicii din partea tatălui, deoarece părinții ei lucrau în străinătate.

Deși părinții se întorceau în România doar în vacanță, artista a mărturist că nu s-a simțit nicio clipă abandonată, deoarece bunica a reușit să suplinească lipsa părințiilor cu dragoste și atenție.

„Îmi amintesc când veneau ei acasă în concedii, îmi aduceau de toate, iar despărțirile erau dureroase. Bunica mi-a dat toată dragostea ei, a știut să-mi fie și mamă, și tată. Nu m-am simțit o clipă părăsită, abandonată”, a declarat Ruby, în podcast-ul lui Damian Drăghici.

Atunci când a crescut, părinții lui Ruby au vrut să o aducă și pe în Italia, pentru a sta cu ei, însă, bunica sa nu a fost de acord cu această decizie și păstrat-o în continuare la ea acasă.

„Spunea că Dumnezeu m-a trimis pe mine pentru ea”, a declarat Ruby, în cadrul unei emisiuni TV.

Părinții lui Ruby s-au despărțit în primul an de liceu, totuși, artista a mărturisit că nu a simțit ruptura, deoarece părinții ei nu au fost lângă ea, iar prezența bunicii a făcut-o să treacă peste acest obstacol.

„Tocmai ce legasem prietenii, ei fiind departe de mine atât timp, eu nu am simțit ruptura lor. Am fost mereu cu mamaia”, a explicat artista.



Ruby, mărturii despre bunica ei:"Am învățat de la ea să fiu și bărbat, și femeie"

Pentru Ruby, bunica ei sau "mamaia", așa cum îi spune ea, este printre cele mai importante persoane. Artista s-a afișat la foarte multe emisuni TV cu tanti Gherghina și de multe ori a adus vorba de ea în atenția publicului.

Ruby mărturisește că, tot ceea ce știe, în momentul de față, i-se datorează bunicii ei, care a format-o și i-a insuflat cele mai importante valori morale.

"Am învățat de la ea să fiu și bărbat, și femeie. Am un caracter dominant ca și mamaia. Mereu a vrut să fie capul familiei și am învățat de la ea să muncesc, să mă dedic în totalitate și să fiu loială, să trag cu casa”, a mai declarat Ruby, pentru sursa menționată mai sus.

Întrebată de către gazda emisiunii online, Damian Drăghici, ce nu ar face niciodată, dacă ar fi părinte, Ruby a răspuns cert că nu ar sta niciodată departe de copii ei.

„Nu ar fi nicio secundă departe de copiii ei și nu pentru că a suferit în vreun fel”, a fost răspunsul lui Ruby, pentru sursa citată mai sus.