Ce o împiedică pe Roxana Vancea, proaspătă mămică, să își pună silicoane: ”Nu pot să-i răpesc bucuria”

In articol:

Pe 17 noiembrie 2021, Roxana Vancea devenea mamă pentru prima data. Fosta asistentă TV, la 31 de ani, are tot ce și-a dorit vreodată.

Chiar dacă s-a retras din lumina reflectoarelor, dedicându-se inițial sportului și acum familiei, vedeta spune că o duce cum nu se poate mai bine.

Timpul său se împarte între cei doi băieți pe care îi are, Milan fiind fiul lui Dragoș Paiu din prima relație, rolului de soție și cel de gospodină.

Citeste si: Motivul pentru care Roxana Vancea i-a interzis băiatului cel mare, Milan, să se uite la desene: „Întreabă orice psiholog dacă...”

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Roxana Vancea de operațiile estetice

Cu toate astea, având un program încărcat, cu greu s-ar fi gândit cineva că sportul va face și el iar parte din rutina zilnică a vedetei. Însă, imediat după naștere, pentru că nu a luat mult în greutate, a fost atentă la alimentația sa și a făcut mișcare, șatena a revenit rapid la forma sa inițială. Acum, despre Roxana Vancea, dacă nu s-ar știi public, nimeni nu ar spune că este mamă.

Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente cu Carmen de la Sălciua și logodnicul ei, după s-au logodit în Dubai: „Nu am cum să mă mărit”- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Însă fanele ei, știind că este o perfecționistă atunci când vine vorba de imaginea pe care o afișează, s-au arătat curioase dacă acum, că a devenit

mamă, se gândește să apeleze la frumusețea creată de bisturiu.

Fiind posesoarea unui bust foarte generos, trecând și prin perioada de alăptarea a micuțului ei fiu, Vancea a fost întrebată dacă ia în calcul posibilitatea de a-și pune silicoane.

”Dacă vei avea nevoie după alăptat, o să îți pui silicoane?”, este întrebarea pe care a primit-o vedeta de la o urmăritoare.

În replică, pentru că deseori își face timp să stea la povești cu fanii ei, deși a mărturisit că nu îi este deloc ușor să fie soție și mama a doi copii, fosta asistentă TV i-a oferit un răspuns amplu admiratoarei sale.

Deși se laudă cu un decolteu bine conturat, fiind o femeie cu forme, vedeta spune că dacă va avea nevoie, pe viitor, nu exclude posibilitatea de a se lasă pe mâna medicului estetician.

Citeste si: Roxana Vancea, primele dezvăluiri despre o a doua sarcină! Ce planuri de viitor au ea și soțul ei

Însă, pe primul loc, subliniază ea, este binele copilului ei. Astfel că până ce nu va trece perioada de alăptat și până ce fiul ei nu va învăța să margă ori nu se va desprinde de plăcerea de a fi ținut în brațe, Vancea nici nu se gândește să pună pe primul loc imaginea sa.

”Pe viitor, dacă vor avea nevoie, posibil. Mi-am propus să alăptez un an. La un an nu pot să-i răpesc bucuria copilului de a sta în brațe, nu pot să nu stau aplecată să-l învăț să meargă ca să am eu ț@ț#. Exclus!”, a mărturisit proaspăta mămică.