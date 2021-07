Ce ocupație are fiul cel mare al Nicoletei Luciu. La doar 12 ani, Zsolt junior vorbește patru limbi străine

Nicoleta Luciu [Sursa foto: Facebook] 12:47, iul 21, 2021 Autor: Alexandra Ciugulea

La cei 12 ani, Zsolt junior este pasionat în mod special de IT și limbi străine, iar recent a început să posteze filmulețe pe noul lui canal de YouTube. În primul său vlog, adolescentul prezintă vacanța petrecută în Croația alături de părinții și frații lui. Acesta a filmat peisaje mirifice și parcul acvatic în care s-a distrat.

Nicoleta Luciu, alături de băiatul ei în proiectul online

Vedeta a declarat că îl sprijină pe fiul ei cel mare în noul proiect online. Mai mult, Nicoleta Luciu a mărturisit că îi dă sfaturi, ca vlogurile postate de Zsolt să fie cât mai bine realizate. „El filmează, el își montează video-urile. I-am mai dat niște sfaturi, după ce am văzut primul filmuleț. Zsolt junior vrea să facă vloguri despre ce experiențe are cu călătoriile, ce a văzut, ce i se pare interesant, ce jocuri a descoperit. După ce am văzut primul filmuleț i-am spus să nu-și mai miște atât de tare telefonul în momentul în care filmează. L-am și încurajat, desigur. Vrea să filmeze cât mai mult din ce experimentează el, cred că va prinde la tineri” a mărturisit Nicoleta Luciu.

Frumoasa mămică a mai spus că adolescentul i-a promis că va aborda subiecte de interes pentru tinerii de vârsta lui. „Are în plan să facă un challenge pentru tinerii de vârsta lui, mai exact, timp de o lună să facă în fiecare zi 100 de flotări. Acum filmează 100 de flotări, prima lui experiență într-ale flotărilor, să zic așa. El face sporturi, însă fotbal, hochei, schi, patinaj.

Zsolt Junior[Sursa foto: Facebook]

Face multe sporturi de iarnă… nu e focusat doar pe un singur sport. I-am spus: de acum încolo ești mare, pune mâna și apucă-te și de exerciții care îți formează corpul foarte frumos. Cu ajutorul acestor vloguri, vrea să stimuleze tinerii să facă lucruri cât mai benefice pentru mintea lor, pentru corpul lor. Vrea să filmeze și rețete pe care le poți face tu ca și tânăr, la 12 ani, în bucătărie, fără ajutorul părinților.

Nicoleta Luciu și fiul său, Zsolt junior [Sursa foto: Facebook]

Mă gândeam să-i propun, mai încolo, să facă și un vlog cu ce cărți și-a comandat, ce citește, dacă i-a plăcut o carte respectivă, dacă o recomandă sau nu. Să stimuleze tinerii de vârsta lui să și citească. El citește mult. Sau poate despre cum a învățat să meargă pe bicicletă, pe unde s-a plimbat, câte trânte a luat, eventual să-i întrebe pe urmăritori ce subiecte ar vrea să discute, să dezbată. În general, vlogging cam despre asta vrea să facă, să îndemne tinerii de vârsta lui să ducă o viață sănătoasă, să facă sport, să învețe, să citească”, a completat vedeta.

Nicoleta Luciu are o căsnicie frumoasă de aproximativ 9 ani cu Zsolt Csergo, alături de care are patru copii, pe Zsolt junior de 12 ani și tripleții Kim, Karoly și Kevin. Vedeta a lăsat Bucureștiul și și-a urmat soțul în Miercurea Ciuc, județul Harghita, acolo unde bărbatul are afacerile.