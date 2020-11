Ce operații estetice are Viorel Cataramă? ”Am mai multe” Ce dezvăluiri a făcut în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

Viorel Catarama, la 65 de ani spune ca a apelat la interventii estetice [Sursa foto: captura Kanal D]

Viorel Cataramă este căsătorit cu Adina Alberts, unul dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni de la noi și nu s-a ferit să recunoască faptul că a apelat la ”bisturiul” soției sale.

Schimbarea lui Viorel Cataramă a început în urmă cu câțiva ani când în trei luni a slăbit în jur de 15 kg. Spune că a vrut această schimbare în principal pentru el și pentru sănătatea sa.

In urma cu cativa ani, Viorel Catarama a hotarat sa slabească. A dat jos 15 kg[Sursa foto: Facebook]

Invitat la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Viorel Cataramă a răspuns la întrebarea privind intervențiile estetice la care a apelat în decursul anilor.

”Am mai multe (n.red. intervenții estetice). Și am intrat în cabinet cu mult înainte de a o cunoaște pe soția mea. Prin urmare, în momentul în care am cunoscut-o, am intrat de a doua zi sau cât de repede am putut. Atâta timp cât există posibilități ca să îți prelungești viața, să beneficiezi de descoperirile științei și tehnicii, de ce să nu o faci? Prin urmare, tot ce este posibil, nu văd de ce nu. Eu regret un singur lucru: că nu am ani mai puțini ca să-mi pun și eu un cercel în ureche (…) Operațiile estetice prelungesc viața pentru că îți dau un psihic corespunzător, lungimea vieții depinde și de psihic”, a spus Viorel Cataramă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Adina Alberts spune că soțul său Viorel Cataramă îi este pacient

De altfel, chiar și soția sa, medicul Adina Alberts a afirmat în urmă cu ceva timp că Viorel Catramă a fost ca pacient în cabinetul său.

Viorel Catarama, alaturi de sotia sa, medicul estetician Adina Alberts[Sursa foto: Facebook]

”Nu a fost nevoie să îl conving eu. Este un tip ”open minded”. Cunoştea acest procedeu înainte de a mă întâlni pe mine. Este adevărat că acum îmi este pacient şi eu sunt cea care are grijă de felul în care arată. Trebuie să recunoaşteţi că este departe de a fi vreun Mickey Rourke sau Sylvester Stallone. Totul la el este calculat şi executat cu simţul măsurii”, a afirmat Adina Alberts într-un interviu de acum ceva vreme.