Ce părere are, de fapt, Iris despre Carina, după ce aceasta a acuzat-o că i-a pus o etichetă: „Bănuiesc că toată lumea poate să fie de acord cu mine pe acest subiect”

Înainte de a ajuns în fața juraților pentru a-i fi analizată ținuta, Carina a avut un dialog cu Iris, după ce a dezvăluit în platoul „Bravo, ai stil” că mai multe fete, printre care și era, i-ar fi pus o etichetă și anume că este frumoasă, dar doar atât.

Discuțiile pe acest subiect nu s-au purtat doar de față cu Ilinca Vandici și cei trei jurați, ci și în culise! Cum s-a încheiat totul?

„Are ceva de transmis, dar nu transmite nimic decât faptul că e frumoasă pentru stylingul pe care îl face. Ce nu-mi place mie este această promovare a frumosului, să zicem actual. Nu mi se pare naturală, trebuie să promovăm naturalețea, firescul”, a spus Iris la testimonial.

Ilinca Vandici: Au tot persistat discuțiile legate de aspectul tău fizic, crezi că fetele ți-au pus o etichetă?

Carina: Da, unele dintre ele. Iris. Acum a început să-i placă de mine, dar până acum mă cataloga drept fata ai frumușică, care se îmbracă sport.

Cum a reacționar Iris, după acuzațiile lansate de Carina

Imediat după ce a auzit ce a avut de spus Carina, tânăra a rugat-o pe Ilinca Vandici să o lase să intervină. Ea a negat cu vehemență că i-ar fi pus vreo etichetă rivalei sale, ba chiar a avut multe cuvinte de laudă și măgulitoare la adresa ei.

„Carina, nu e adevărat deloc, ți-am zis chiar că ai un corp frumos, tu ești o fată frumoasă, ba chiar ți-am sugerat atunci când ți-am dat sfatul ăla, când ți-am zis că poate ar trebui să mergi în zona Ilincăi, că poate te-ai simți bine. Atât stilistic ți-am zis. În culise ba chiar am insinuat că ești o fată deșteaptă, că îți știi locul, că știi ce să zici, ce să faci, ce să nu faci, că stai cumva departe de toate aceste prietenii care se leagă în concursul ăsta, că fetele pot să fie rele. Niciodată nu te-am subestimat, n-am zis că ești doar o fată frumoasă și atât”, a fost reacția imediată a lui Iris.

În cele din urmă, Carina a făcut pace cu Iris, ba chiar a recunoscut că este posibil ca totul să fi fost doar o simplă neînțelegere.

„Ok, poate am interpretat eu greșit”, a spus Carina.

Discuția celor două a început din culise, atunci când Iris a fost nemulțumită de modul în care a fost jurizată rivala ei. Aceasta este de părere ce Raluca Bădulescu a fost mai îngăduitoare cu Carina, deși ținuta ei nu avea neapărat piese vestimentare bune.

Iris: Pe mine m-a deranjat altceva, care nu o privește direct pe Carina, e felul în care ea a fost jurizară într-o ediție. Avea niște cizme, într-adevăr stăteau țiplă, dar era irelevant și eu am venit am venit în față și mi-a zis că eu zici că am biscuiți.

Carina: Poate pentru tine era irelevant, pentru Raluca nu era irelevant. Dacă ăla e gustul omului.

Iris: Erau simple, blugii și tocul ăla, cizmele erau urâte

Carina: Iris, erau urâte din punctul tău de vedere, eu le văd cele mai frumoase cizme. Care are dreptate.

Iris: Iți demonstrez că alea erau cizme urâte. Pot să-ți demonstrez că nu e relativă, pe oricine întreb în lumea asta zice că ești frumoasă.

Pentru a se asigura că toată lumea a înțeles de la ce a pornit discuția lor din culise și cum s-a ajuns la așa zisa etichetă, Iris a menționat că frumusețea este ceva relativ și este privită diferit prin ochii fiecărui om. Mai mult, ea chiar o consideră pe Carina ca fiind o fată cu adevărat frumoasă, însă nu crede că aceasta se rezumă doar la asta.

„Bănuiesc că toată lumea poate să fie de acord cu mine pe acest subiect. Pentru mine frumusețea este relativă. Am zis la un moment dat în culise că frumusețea este relativă, dar dacă întrebăm pe oricine îți zice că ești frumoasă și încă susțin treaba asta, ești o apariție, ești superbă, dar nu te rezumi de la asta, nu am insinuat treaba asta vreodată, am zis doar că trebuie să scăpăm de zona asta de „sunt foarte frumoasă și trebuie să fiu într-o cutie și atât”, a mai spus Iris.

Iris a dat de pământ cu concurentele care i-au discutat ținuta Carinei din gala precedentă

Constanția și Alina au deschis subiectul ținutei din gală purtată de Carina, care a reușit să dea juriul pe spate și să obțină un punctaj bun. Alina și Constanția au scos în evidența faptul că și ele două au purtat aceleași tip de piese precum aceasta, însă nu au reușit să obțină note la fel de bune, iar în momentul acela a intervenit Iris.

„Eu nu mă așteptam ca ea să vină într-o altă zonă stilistică, dar a venit și, mă scuzați, dar va dat clasă multora dintre voi, care ați vrut ceva și nu va ieșit. Ați mai fost câteva în zona aia, dar ea a fost cea mai corectă și chiar am spus că tinerele de clasa a 12-a care se uită la noi, mai ales dacă corpul le permite, să ia exemplu. Nu mi se pare că s-a comis niciun fel de nedreptate”, le-a spus Iris clar și răspicat rivalelor ei.

