Pensionarul care a făcut scandal la conferința de presă pe care ministrul Muncii, Violeta Alexandru a susținut-o duminică într-un cartier din sectroul 6 al Capitalei, a fost identificat de poliție.

Pensionarul care a făcut scandal la conferința ministrului Muncii a fost sancționat contravențional, după ce poliția a fost sesizată printr-un apel la 112 de scandalul declanșat de acesta.

Imaginile transmise de televiziuni l-au arătat pe bătrân în momentul în care acesta a venit în fața pupitrului unde vorbea ministrul Muncii, Violeta Alexandru și a început să strige la aceasta. Bătrânul a cerut mărirea pensiilor și a acuzat guvernarea de minciună. Mai mult, i-a transmis ministrului Violeta Alexandru: ”te omor cu mâna mea!”.

Violeta Alexandru și-a păstrat calmul, a declarat că va vorbi separat cu pensionarul, dar l-a acuzat pe primarul sectorului 6 că l-ar fi trimis pe bătrân să facă scandal.

Cine e pensionarul care a făcut scandal la conferința de presă a ministrului Muncii

Pensionarul care a făcut scandal la conferința de presă a ministrului Muncii se numește Tudor Bădeanu. Într-o intervenție telefonică la o emisiune tv, pensionarul a povestit de ce a făcut scandal.

"Stau chiar în zonă și am aflat că e conferința și m-am dus acolo și normal că m-am răzbunat. Să mărească pensiile cu 40% și să mărească și alocațiile copiilor. Am pensie 1.100 de lei. Am fost lăcătuș și sudor electric. La grupa a II-a. Și eu am rămas uimit ce am avut eu de am spus cuvinte urâte. Nu știu, parcă diavolul m-a trimis. Aveți cuvântul meu că eu sunt un om foarte calm, foarte liniștit, dar nu știu ce am avut", a povestit Tudor Bădeanu, într-un interviu pentru Antena3.