Ce pofte are Vlăduța Lupău în sarcină! De la ce nu se poate abține artista

În urmă cu doar câteva zile, Vlăduța Lupău a postat pe rețelele de socializare un mesaj foarte emoționant prin care și-a anunțat fanii că urumează să devină mămică pentru prima oară la vârsta de 31 de ani, proaspăt împliniți pe data de 8 martie. Vestea cea mare a făcut-o exact de ziua Bunei Vestiri, pentru ca această veste să fie făcută într-o zi la fel de specială precum perioada pe care o

trăiește în acste momente, artista fiind o persoană foarte credincioasă.

Vlăduța Lupău are foarte mare grijă de ea în această perioadă și face numai ce știe că îi face bine bebelușului, însă acest lucru nu înseamnă că tânăra mămică nu are pofte. Mai mult decât atât, fanii chiar au tras-o la „răspundere” pe artistă atunci când au văzut că poate face lucruri care nu sunt permise în sarcină, cum ar fi fumatul sau vopsitul părului. Artista a ținut să îi liniștească ulterior, mărturisindu-le că nici nu fumează și nici nu se vopsește, pentru că are părul natural chiar și acum, la 31 de ani.

Recent, artista a postat pe InstaStory o imagine în care le arată fanilor ei ce pofte are ea în sarcină. Vlăduța Lupău s-a fotografiat având o mulțime de dulciuri în față, semn că sarcina îi face poftă de dulce. Zis și făcut! Artista s-a aprovizionat cu dulciurile favorite pentru a le savura bucățică cu bucățică.

Cum a aflat Vlădița Lupău că este însărcinată?

Când se aștepta cel mai puțin, minunea a venit în viața Vlăduței Lupău. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că a aflat că este însărcinată în urma unui control medical de rutină, din cauza unei tuse. Surpriza a fost foarte mare pentru ea în momentul în care i s-a comunicat că urmează să devină mămică, bucurându-se extrem de mult la primirea veștii.

„Nu am apucat să fac test de sarcină. M-am dus la niște analize și surpriza a fost că eram însărcinată. Eu m-am dus pentru niște analize de rutină, că aveam o tuse, aveam probleme cu căile respiratorii”, a povestit Vlăduța Lupău în cadrul unei emisiuni.