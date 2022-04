”Ce poți să-ți dorești mai mult?”. Adela Popescu, radiază de fericire. Ce a mărturisit vedeta

In articol:

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt familia-vedetă care este mereu în atenția opiniei publice. Și lor le face plăcere să împărtășească totul cu fanii lor, dar și cei din urmă se declară curioși de ceea ce se întâmplă în relația celor doi.

Astfel, acum, pentru că au avut parte de câteva zile libere, cu ocazia sărbătorilor de Paște, familia Popescu-Vâlcan a lăsat Bucureștiul în urmă și a dat fuga la

țară, de unde au umplut internetul cu imagini de familie și mesaje care mai de care mai de suflet.

Citeste si: „Nu ești zdravănă la cap” Adela Popescu a uimit pe toată lumea cu ce fotografie a putut să posteze! Cum și-a surprins Alexandru mama

Adela Popescu, Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, mândră de viața pe care o are

Adela și Radu, alături de părinți, rude și prieteni au petrecut Paștele în comuna de unde se trage prezentatoare, la Șușani, județul Vâlcea.

Citeste si: „Aștept al doilea nepot”. Vestea momentului în showbiz-ul românesc!- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cu mic cu mare s-au bucurat de mâncărurile alese, de liniștea de la țară, de revederea cu cei dragi, iar astăzi au făcut cale întoarsă spre Capitală, pentru că de marți își reiau activitățile zilnice.

Însă, nu au pornit la drum până ce Adela Popescu nu a făcut o selecție cu cele mai potrivite fotografii care să îi aducă aminte de Paștele din 2022.

Alături de imaginile de colecție, în care apar toți cei dragi ei, Adela Popescu a lăsat și un mesaj la fel de emoționant.

Vedeta spune că a ajuns într-un punct al vieții în care nu mai are rost să mulțumească pentru lucrurile materiale pe care le are, căci altceva este important acum. Familia este pentru Adela Popescu primordială, subliniază ea. Pentru că are copiii, soțul, părinții și prietenii aproape și sănătoși, prezentatoarea spune că nu mai vrea nimic de la viață.

”Au fost ani în care mulțumeam pentru că am. Acum mulțumesc pentru că suntem. Toți. Ce poți să-și dorești mai mult de Paște?”, a scris Adela Popescu pe Instagram, în a doua zi de sărbătoare.

Citeste si: „I se umflase gâtul” Radu Vâlcan și Adela Popescu, agresați în trafic în această dimineață! Actorul a povestit totul pe Instagram

La rândul său, Radu Vâlcan a publicat și el o imagine cu soția sa. Cu umorul la purtător, așa cum face mai mereu, prezentatorul le-a mărturisit tuturor celor din online că simte că acum mama copiilor săi îl iubește mai mult ca niciodată. El spune că a aflat și de ce Adela Popescu are acum mai mulți fluturi în stomac, făcând referire la abilitățile sale de bucătar.

”Este mai îndrăgostită de mine ca oricând. E clar, gătesc extraordinar”, a scris și Radu Vâlcan în online.