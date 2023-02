„Ce poți să-ți dorești mai mult” Iancu Sterp, tratat regește de iubita lui! Cum l-a așteptat Denisa Coțolan acasă? Fratele lui Culiță a surprins întreaga scenă

In articol:

Iancu Sterp și Denisa sunt dovada vie a faptului că dragostea adevărată rezistă trecerii timpului. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat împreună la scurt timp după ce au dezvăluit că formează un cuplu. Toți admiratorii celor doi s-au întrebat cum va merge relația lor din acel punct, având în vedere că au mai avut o relație în urmă cu mai mulți ani.

Se pare că le merge din ce în ce mai bine, iar Denisa Coțolan își răsfață iubitul cum știe mai bine. Iancu Sterp se laudă ori de câte ori are ocazia cu iubita sa în mediul online, arătându-le tuturor cum, de pildă, este așteptat acasă de cea care îi va deveni soție.

Recent, Iancu Sterp a postat în mediul online un scurt filmuleț în care o surprinde pe Denisa Coțolan în bucătărie, în timp ce îi gătea. Mândru de iubita sa, tânărul i-a făcut mai multe complimente iubitei sale, apreciind că nu-și poate dori nimic mai mult.

„Ce poți să-ți dorești mai mult decât atât, mai ales după ce vii obosit. Ce faci, dragă? Ce ai făcut aici? Vai, cât de bine arată!”, a spus Iancu Sterp, în timp ce Denisa pregătea masa.

Citeste si: Culiță Sterp și-a surprins fiul în lacrimi: „Ce mă fac?”. Artistul a fost vizibil afectat de acest lucru- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

Citește și: Ultima postare a iubitei lui Culiță Sterp a născut suspiciuni! Un fan nu a mai rezistat și a întrebat-o: „Nu mai formați un cuplu?”

Iancu Sterp și Denisa se cunosc de 8 ani

Iancu Sterp și Denisa Coțolan și-au dat o nouă șansă în urmă cu circa un an, după ce au încercat să formeze un cuplu pe vremea când încă se aflau pe băncile liceului.

Acum cei doi se iubesc mai mult ca niciodată și sunt fericiți că, în sfârșit, s-au regăsit, în ciuda trecerii timpului.

Citeste si: Ce relații a avut Gina Pistol, înainte de a fi cu Smiley. Vedeta a fost împreună cu mai mulți bărbați celebri din România- kfetele.ro

Citeste si: Sâmbata Morților 2023. Ce se face și ce nu se face în această zi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezamăgire totală în rândul fanilor! Actrița Cansu Dere nu a participat la cel mai mare eveniment de strângere de fonduri din Turcia- radioimpuls.ro

Citește și: Denisa Coțolan a făcut anunțul mult așteptat despre sarcină. L-a lăsat pe Iancu Sterp fără cuvinte: „Uitați cât de bine arată!”

„E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea. În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut”, a spus Iancu Sterp pe canalul de YouTube WOWnews.