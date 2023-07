Ce probleme de sănătate are Oana Lis? A avut grijă de Viorel și s-a neglijat pe ea: "Am și eu o durere, o problemă" | EXCLUSIV

In articol:

Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ani buni, iar relația lor a fost supusă multor încercări și obstacole, însă dragostea și sentimentele puternice pe care le au unul pentru celălalt i-au făcut pe cei doi să treacă peste toate cu brio.

Așa se face că, fostul edil al Capitalei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar partenera lui îi este alături, indiferent de situație, fiind singura care are grijă de bărbat.

Oana Lis, totul despre starea ei de sănătate

Oana Lis s-a preocupat de stare de sănătate a lui Viorel, însă pe ea s-a pus pe locul 2. Acum, trebuie să se concentreze și pe propria persoană și să fie sigură că nu are și ea probleme de sănătate.

"La ultimele analize am fost ok, acum bineînțeles dacă după 40 de ani când te trezești nu te doare nimic înseamnă că ești mort. Mai am și eu o durere, o problemă, ca orice femeie. Plus că noi femeile trebuie să mergem din tinerețe, dar după 40 de ani mai mult la ginecolog, să ne facem o ecografie la sâni, o mamografie și trebuie să am și eu grijă de mine. Recomand tuturor femeilor să avem grijă de noi, pentru că atunci când ai grijă de ceilalți, uiți de tine și nu e ok.", a declarat Oana Lis.

Oana Lis lucrează ca psiholog online

Oana Lis se chinuie în continuare să facă cumva să își ajute soțul, așa că muncește intensiv. Activează în continuare ca psiholog, însă online și pentru femeile din Diaspora.

"Lucrez în continuare ca și psiholog, dar lucrez mai mult online, pentru că așa îmi permite să stau și aproape de casă. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au apelat la mine, în general sunt femei românce plecate în Diaspora și ele m-au inspirat pe mine să învăț mai mult, să fiu mai puternică. Fiecare zi este un nou început, trebuie să o privim cu bucurie, cu recunoștință, să găsim ceva plăcut în fiecare zi. Depinde de fiecare, în ce moment al vieții te afli. Dacă cineva se află într-un moment greu, îi spun că o să treacă. Viața e ciclică și trecem prin momente mai grele, mai frumoase. Trebuie să fim un observator. Eu știu că atunci când am o perioadă bună, o să vină una mai rea. Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi, fără să ne mai gândim la trecut, la probleme, la ce o să facem în viitor, doar să ne bucurăm de clipa prezentului.", a mărturisit Oana Lis, la WOWnews.

