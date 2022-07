In articol:

Ce riscă George Buhnici după toate declarațiile jignitoare pe care le-a făcut în ultimele săptămâni. Fostul jurnalist riscă să piardă multe parteneriate din cauza atitudinii bărbatului în spațiul public.

George Buhnici a intrat în vizorul CNA după declarațiile făcute

Ce se va întâmpla cu George Buhnici, acum că a intrat în atenția CNA.

După ce internetul a bubuit și mai multe persoane au reacționat la declarațiile jignitoare ale lui George Buhnici, Consiliul Național al Audiovizualului și-a îndreptat atenția asupra bărbatului. Fostul jurnalist riscă să fie amendat dacă declarațiile sale vor fi declarate discriminatoare la adresa femeilor.

Membrii CNCD (Colegiul Național pentru Combaterea Discriminării) l-au luat în vizior pe George Buhnici și vor fi atenți la viitoarele acțiuni ale influencerului. Atenția către fosta vedetă de televiziune a venit după ce aceasta a dat un interviu pentru un post de televiziune, în care a declarat că femeile care merg la plajă trebuie să fie lipsite de celulită și să investească în corpul lor la sală.

Ce amendă riscă George Buhnici, după ce a intrat în vizorul CNA [Sursa foto: https://www.instagram.com/gbuhnici/]

Șeful CNCD spune că atât el, cât și membrii instituției vor "analiza limita libertății de exprimare în raport cu dreptul la demnitate al femeilor și, în general, al oamenilor din perspectiva aspectului fizic. O astfel de analiză durează 90 de zile în principiu, dar când e vorba de mesaje publice, ne străduim să dăm o soluție cât mai repede”.



George Buhnici rămâne în vizorul instituției, iar dacă membrii ajung la concluzia că declarațiile sale publice sunt discriminatoare, bărbatul riscă o amendă de până la 100.000 de lei.

BCR a renunțat la colaborarea cu George Buhnici în urma scandalului provocat de acesta

Banca Comercială Română a anunțat săptămâna trecută că renunță la parteneriatul pe care îl avea cu George Buhnici. Într-o postare de pe Facebook, BCR a spus că a așteptat răspunsul lui George Buhnici după toate reacțiile pe care le-a stârnit în mediul online.

Instituția bancară a scris o întreagă postare pe pagina de pe rețeaua de socializare, în care a spus că ea crede în a doua șansă a persoanelor și de aceea au așteptat o reacție din partea lui. Din nefericire, răspunsul lui George Buhnici după provocarea scandalului nu a fost pe placul băncii, așadar a încheiat orice colaborare cu acesta.

"Situația din ultimele zile generată de unul dintre partenerii noștri, George Buhnici, ne-a pus în poziția de a reacționa la acest derapaj. Am respins și vom respinge întotdeauna orice atitudine de sexism și discriminare în limbajul public.Adevărul simplu spus este ca am așteptat în ultimele zile (din respect pentru un partener de mulți ani) poziția lui la reacția publicului și, mai ales, la solicitarea noastră de angajare într-o campanie de educație împotriva discriminării și sexismului. Am primit un răspuns din care este evident că vedem diferit lucrurile. L-am anunțat pe George că vom încheia parteneriatul cu el", a declarat BCR.



Postarea de pe 20 iulie 2022 a strâns peste 20.000 de aprecieri și aproximativ 2400 de comentarii. Reacțiile au fost în mare parte de mândrie și apreciere față de BCR pentru inițiativă.







surse: libertatea.ro, hotnews.ro