Ce s-a aflat despre femeia gasită abandonată într-un sac, în Suceava? Mama și fratele ar fi comis fapta

O femeie din Suceava a fost găsită în scară legată și strangulată. Abia acum s-a aflat ce s-a întâmplat, de fapt, cu aceasta.

Adevărul despre femeia legată și găsită într-un sac

Victima din Suceava, care a fost găsită într-un sac, într-o scară, se pare că s-ar confrunta cu probleme psihice.

De asemenea, aceasta ar fi fost legată chiar de fratele ei, care are și el probleme de natură psihologică.

Mai multe persoane au trecut pe lângă aceasta, însă niciuna nu a sunat la numărul de urgență. Abia după ceva timp, un martor a decis să sune la 112.

"Erau mai mulţi oameni adunaţi aici şi au spus că este un copil aruncat în casa scării într-un sac. Am intrat, am întrebat dacă au sunat la 112, nu au răspuns nimic, am sunat la 112 să chem salvarea şi poliţia", a declarat un martor.

Femeia de 40 de ani a fost transportată la spital în stare gravă. Medicul de la Spitalul Județean Suceava, Dan Teodorovici, a adăugat noi detalii despre starea acesteia de sănătate.

"Pacienta în vârstă de aproximativ 40 de ani este în comă profundă, probabil din cauza hipoxiei. Prezintă urme de ştrangulare", a declarat Dan Teodorovici, medic la Spitalul Judeţean Suceava.

De asemenea, femeia ar avea certificat de handicap grav încă din anul 2000, iar fratele ei are gradul 2 de handicap.

"Fata e în evidenţa noastră din anul 2000 cu certificat de handicap grav, cu asistent personal permanent, iar fratele are gradul 2 de handicap, mama nu este în evidenţele noastre cu niciun certificat de handicap", a declarat Nicoleta Daniliuc, DGASPC Suceava.

Mama care este și asistentul personal, și fratele victimei au ajuns și ei la spital. Aceștia sunt suspecți, la momentul actual, de agresiune.