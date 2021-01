Ce s-a ales de Adrian Țuțu, primul câștigător ”Românii au talent”, după ce a pierdut toți banii din premiu? ”5 ani am muncit în diverse domenii”

În urmă cu 10 ani, câștiga unul din cele mai mari premii din istoria televiziunii din România. Între timp, Adrian Țuțu a spart toți banii.

Adrian Țuțu, câștigătorul primei ediții a show-ului ”Românii au talent”, a cheltuit toți banii din marele premiu, adică 120.000 euro, pentru a încerca să-și construiască o carieră muzicală. Succesul din emisiune i-au făcut pe mulți să vadă în Țuțu mai degrabă o pușculiță plină decât un artist cu potențial.

Adria Țuțu: ”Erau zile când nu aveam ce pune pe masă”

Cântărețul a mărturisit că după câțiva ani, în care a stat pe lângă ”mai marii” industriei muzicale din România, s-a întors acasă, la Focșani, fără un leu în buzunar.

Adrian Țuțu, acum 10 ani, pe scena ”Românii au talent”

”Pentru că abia câștigasem o sumă de bani, am hotărât să investesc totul în pasiunea mea, iar sufletul meu mi-a spus că trebuie să petrec cât mai mult timp pe lângă oamenii deja pricepuți din industria muzicală, să pot învăța și eu să fac ceea ce fac ei. Au urmat multe zile, multe nopți în care am făcut numai asta. Eram însetat de cunoaștere și voiam să prind cât mai multe, ca mai apoi să îmi fac propriul studio. Bineînțeles că odată cu informația pe care o câștigam, chiria încă venea. Pentru că stăteam până la ore târzii în noapte, taxiurile nu se plăteau singure, iar atunci când stai trei sferturi din zi la studio mâncarea te costă mult mai mult pentru că nu mai ai timp să gătești. Pe lânga toate astea mă uitam la ceilalți artiști, și văzând cum își păstrează imaginea, cât investesc în ei, îmi doream și eu să fiu la fel. Am investit cât am putut de mult în mine, dar totodata nu am uitat să îmi renovez apartamentul și să-i țin aproape pe oamenii care atunci când nu aveam ce pune pe masă, îmi lăsau mâncarea la ușă, ciocăneau, după care fugeau deoarece știau că eu nu suportam ideea de a fi ajutat în acest mod.

”M-am întors la Focșani fără bani”

Au trecut ceva ani, și conștient fiind că inevitabil banii se vor duce, am tot continuat să merg prin studiouri și să "fur" meserie așa cum o făceam și pe șantiere. Așa cum am scris atunci pe paginile mele de social media, m-am întors fără bani la Focșani, dar cu un mare bagaj de cunoștinte. De aici începe distracția!”, apovestit Adrian Țuțu pe contul lui de socializare.

Adrian Țuțu a investit sute de mii de euro în cariera lui

Câștigătorul primei ediții a show-ului ”Românii au talent” a povestit că nu a renunțat nici un moment la visul său, acela de a avea propirul studio. El a continuat să facă muzică și a reușit să creeze o piesă 100% creația lui, cu care a dat lovitura și care l-a readus la București. Piesa se numea ”Mai tare”.

A muncit, a strâns bani și și-a deschis propriul studio

”Au urmat încă 5 ani în care am muncit în diverse domenii prin București ca să pot strânge bani să îmi fac studioul mult visat. Pe lângă muncă, am continuat să fac și muzică încercând să-i țin aproape pe cei care cred în mine și să nu dezamăgesc. (...)

Acum am aceleași scule pe care le-am văzut prin studiourile profesionale, am echipamentul video pe care l-am dorit atât de tare, și sudio-ul foto care împreună completează pachetul de care are nevoie un artist muzical (...)”,a mai povestit Adrian Țuțu.

Prima piesă produsă la noul studio de Adrian Țuțu se numește ”Iartă-mă Doamne (Plin de păcate)” și este povestea ultimilor zece ani din viața artistului.