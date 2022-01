Ce s-a ales de fetele din formația Blaxy Girls? Cândva făceau furori în rândul tinerilor, iar acum și-au schimbat total viețile

In articol:

Nu există român să nu fi auzit de trupa Blaxy Girls și de succesul ei colosal. Între anii 2007-2014, fetele făceau senzație, lansând hituri pe bandă rulantă.

Cele mai cunoscute piese ale lor sunt: "Dear Mama", "If you feel my love", "Save the World", "I have my life", "Rockyourself", "Mr and Mrs President", "Mi-e dor", "Mă mut la mare", "Adio", "Wrong", "Leagă-mă la ochi".

Acestea au colaborat cu nume mari din industria muzicală, precum Monica Anghel, Mihai Trăistariu, Nico și Celia. Albumele și single-urile lor ajungeau mereu în topuri, câștigând și diverse premii la concursuri ca: "Steluțele de Mare", "Cerbul de Aur", "Festivalul Mamaia", "Romanian Music Awards", "Romanian Top Hits Awards" și multe altele.

Blaxy Girls a fost compusă din cinci membre și anume Rucsandra Iliescu (chitară și voce), Diana Ganea (chitară solo), Cristina Marinescu (chitară bas), Gela Marinescu (baterie) și Ana-Maria Nanu (claviaturi). Fiecare era specială în felul ei, însă atunci când se uneau pe scenă, făceau un show de senzație, pe care publicul pur și simplu îl adora.

Au trecut 8 ani de când trupa impresariată de Costi Ioniță s-a destrămat, iar toată lumea se întreabă unde sunt și ce fac fetele acum.

Rucsandra Iliescu

Iată ce s-a ales de fiecare.

Rucsandra Iliescu [Sursa foto: Facebook]

Solista trupei Blaxy Girls, Rucsandra Iliescu, cunoscută drept Rucsy, a rămas în zona artistică, făcând parte din band-ul "The Colours", al unei emisiuni celebre. Aceasta are acum vârsta de 30 de ani, însă este neschimbată din punct de vedere fizic. Vocea ei este încă minunată, având succes oriunde cântă.

Rucsandra a intrat în trupă, datorită angajatelor unui salon la care aceasta a mers pentru a-i face o programare mamei sale, care au intermediat o discuție

cu Costi Ioniță. Producătorul a audiat-o pe loc și și-a dat seama imediat de calitățile ei vocale.

Diana Ganea

Diana Ganea [Sursa foto: Facebook]

Diana Ganea ales și ea să activeze în continuare în industria muzicală.

Aceasta face parte dintr-o trupă de coveruri, alături de Mirel Cumpănașu, soțul ei, fost chitarist bass la Cargo. În trecut a mai cântat în band-ul unui cunoscut concurs de muzică televizat, vreme de trei ani.

Un moment în care a demonstrat că are muzica în sânge a fost chiar nunta ei. Tânăra în vârstă de 36 de ani a oferit un adevărat spectacol acum trei ani, când și-a unit destinul cu bărbatul iubit. Aceasta a luat chitara în mijlocul petrecerii și a început să cânte piese rock, exact ca un artist nonconformist. Show-ul a fost spre deliciul tuturor, devenind o mireasă atipică.

Gela Marinescu

Gela Marinescu [Sursa foto: Facebook]

Gela Gabriela Marinescu a cântat la tobe, în timp ce făcea parte din trupa Blaxy Girls, însă acum le-a lăsat deoparte și face cu totul altceva. Cumva, și ea a rămas în zona artistică, doar că pe organizarea de evenimente de genul TedTalks, concerte, spectacole, ateliere, etc..

Tânăra în vârstă de 32 de ani a preferat să se retragă din lumina reflectoarelor și să se ocupe de munca din spate. Se pare că are succes cu activitatea ei, evenimentele organizate de ea fiind apreciate și frecventate.

Cristina Marinescu

Cristina Marinescu [Sursa foto: Facebook]

Cristina Marinescu nu a părăsit scena, doar și-a schimbat rolul. Acesta nu mai este chitaristă, ci prezentatoare în cadrul unui cazino. Tânăra este extrem de frumaosă și are o siluetă de invidiat. Oricine o vede, nu va crede că are 28 de ani.

Cristina a avut foarte mulți fani atunci când făcea parte din trupă, motiv pentru care lucrează într-un domeniu în care carisma și fizicul sunt elemente cheie.

Ana-Maria Nanu

Ana-Maria Nanu [Sursa foto: Facebook]

Ana este singura care a părăsit total lumea artiștilor, alegând o profesie obișnuită. În prezent este antrenor personal de fitness și nutriționist. Sportul, alimnetația sănătoasă și stilul de viață activ sunt interesele principale din viața ei actuală.

Ana-Maria Nanu, în vârstă de 29 de ani, este căsătorită și are un copil, astfel bucurându-se de o familie minunată. Bruneta pare că nu îi lipsește prea mult scena, jobul din prezent făcând-o fericită și împlinită.

