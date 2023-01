Ce s-a întâmplat cu Ana Oros, cu doar câteva minute înainte să fie sfâșiată de o haită de câini, lângă Lacul Morii? Ultima persoană care a văzut-o în viață face declarații cutremurătoare: "Am refuzat să cred"

In articol:

Apar noi detalii despre Ana Oros, femeia care a fost ucisă cu bestialitate de câini, lângă Lacul Morii.

Un bărbat care îi era cunoștință a povestit pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte ca aceasta să fie sfâșiată de patrupezi, pe câmpul pe care alerga.

Citește și: Cazul Anei Oroș a adus o mare durere în sufletele părinților lui Ionuț Anghel, copilul ucis de câini în Parcul Tei, în urmă cu 10 ani: „Oameni nevinovați mor în continuare”

Ana făcea jogging, în momentul în care câinii au atacat-o: "Am refuzat să cred că se duce iar pe câmp"

Ana era o împătimită a sportului în aer liber. Sâmbătă, 21 ianuarie, femeia de 44 de ani ieșise să facă jogging în zona Lacul Morii, însă a sfârșit într-un mod cumplit. O cunoștință cu care s-a întâlnit chiar înainte de tragedie a povestit pe rețelele de socializare că s-a oprit să discute cu Ana, apoi fiecare și-a văzut de drumul lui.

Cu zâmbetul pe buze, aceasta s-a îndreptat către digul unde obișnuia să alerge, fără să se gândească ce i s-ar putea întâmpla. Din nefericire, câteva minute mai târziu totul s-a transformat într-un calvar pentru femeie.

Într-o fracțiune de secundă, Ana s-a trezit atacată de o haită de câini și a fost sfâșiată. Când au sosit echipajele de salvare, ea era deja decedată, din cauza hemoragiei masive provocate de mușcături: "M-am întâlnit cu ea cu 10-15 min înainte, am stat vreo 5 min de vorbă, am văzut că a coborât de pe dig, am crezut că merge spre casă, pe drumul de piatră de lângă dig, am refuzat să cred că se duce iar pe câmp. Arăta foarte bine și deborda de energie, plină de zâmbet, ca de fiecare dată.... Odihnește-te în pace, Ana! (o să încerc să las brațele mai jos, cum mereu îmi spuneai, când voi alerga pe lângă zona aia nenorocită)", a povestit Emil, bărbatul care a întâlnit-o întâmplător pe Ana, cu doar câteva minute înainte ca aceasta să fie ucisă de câini.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: Lavinia Pîrva nu a mai suportat! A spus adevărul despre relația ei cu Ștefan Bănică! Cum se comportă acesta cu ea de fapt- bzi.ro

Câmpul unde Ana Oros a fost sfâșiată de câini [Sursa foto: Facebook-ASPA București]

Ana a mai fost atacată de câini, în aceeași zonă

Nu este prima oară când Ana Oros a fost atacată lângă Lacul Morii. În aprilie 2022, în același loc, femeia a fost mușcată de peste 15 câini, în timp ce alerga. Atunci, doi bicicliști au fost cei care au salvat-o din ghearele patrupezilor. A ajuns în stare gravă la spital, cu mai multe plăgi la cap, mâini și picioare și a avut nevoie de o perioadă lungă de recuperare. Chiar și așa, Ana nu a renunțat să facă jogging în zonă: "Eu cunoșteam câinii, dar erau două haite. Pe una o puteam struni, pe cealaltă, la fel, dar erau amândouă și nu am putut. Mă bucur că au fost acei oameni, acel biciclist, să mă salveze. Avusesem și o premoniție că se va întâmpla ceva rău.

Citește și: "Este foarte periculos!" Gestul care ar fi putut să îi salveze viața Anei Oroș, femeia ucisă de o haită de câini în București.| EXCLUSIV

Există un Dumnezeu, am avut puțin noroc, au existat și cazuri fatale. Știu că s-au sesizat autoritățile. Sper că se vor lua măsurile administrative potrivite, că se vor implica cele două primării care se ocupă de amenajarea zonei Lacul Morii și în amonte, pe Dâmbovița, către Stadionul Chiajna.

Sper să își dea mână cu mână și, împreună cu ceilalți, să pună lucrurile la punct. Cred că ar trebui să se facă un grup de lucru între primăriile de acolo (Primăria Sectorului 6 și Primăria Chiajna), cu Poliția, să rezolve situația. Eu cred că există soluții. Acei câini pot fi castrați. Sunt multe familii în străinătate care au nevoie de căței și i-ar adopta. Din ceea ce știu nu i-au adunat încă pe toți, au ridicat doar vreo 10 din cei 15-20 care m-au atacat.", povestea la acea vreme femeia, pentru Fanatik.ro.

Ana Oros [Sursa foto: Facebook]