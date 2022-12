Ce s-a întâmplat cu Andreea Antonescu, la scurt timp după ce a născut-o pe cea de-a doua fiică a sa: „Ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18”. Nu s-a așteptat o secundă la asta

In articol:

Andreea Antonescu se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Cântăreața este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai

puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că anunțul că a devenit mămică pentru a doua oară a fost făcut chiar de ea, în mediul online. Ei bine, după fericita veste, Andreea Antonescu a împărtășit un alt moment emoționant cu fanii săi, mai precis că mama ei și fiica sa cea mare, Sienna, au venit tocmai din America, pentru a-i fi alături.

Citește și: Motivul pentru care Andreea Antonescu nu vrea ca Sienna să locuiască cu tatăl ei, în SUA! Ce a spus despre Traian Spak, la TV: „Cea mai bună soluție e”

Surpriza a fost una colosală chiar și pentru cântăreață, asta pentru că nu a știut că cele două vor veni în țară, special pentru acest moment.

Citeste si: Oana Roman, agresată de o persoană cunoscută, într-un mall din Capitală- kfetele.ro

Citeste si: Avem mărturia șocantă! Șoferul autocarului răsturnat la Pașcani a descris cu lux de amănunte tragedia: „Toți răcneau, au început să vină salvările, poliția” – EXCLUSIV- bzi.ro

„Am născut o fetiță de nota 10, este o superbitate, este atât de drăgălașă și de cuminte, este perfectă, mai am o fetiță perfectă! Mulțumesc lui Dumnezeu, nu știu ce am făcut bine în viața asta de am copii așa de perfecți. Este cea mai mare bucurie, cea mai mare fericire și voi părinții mă înțelegeți. Pe lângă asta, ieri am mai trecut prin niște emoții foarte mari, pentru că am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o și nu m-am așteptat o secundă, ce a determinat să-mi crească tensiunea la 18. Eu nu am probleme cu tensiunea și nu am avut niciodată în viața mea, dar emoția pentru că am născut și voiam să o văd pe bebelina și înainte de toate mi-am dorit să fiu sănătoasă și surpriza care a urmat, pe care n-am bănuit-o o secundă, efectiv m-a copleșit. Mi-am dat seama că sunt un om fericit, am trăit fericirea supremă ieri.

Mă simt foarte bine, azi m-am și dat jos din pat. Vă las în story-ul următor o poză să înțelegeți de ce surpriză am avut parte”, a povestit Andreea Antonescu pe rețelele de socializare.

Andreea Antonescu, mama sa și Sienna [Sursa foto: Instagram] Andreea Antonescu și Sienna[Sursa foto: Instagram]

Andreea Antonescu s-a gândit la un nume pentru cea de-a doua fiică

În urmă cu câteva zile, Andreea Antonescu a organizat o sesiune de întrebări pe Instagram și, bineînțeles că, majoritatea curiozităților au fost legate de cea de-a doua fiică a sa. Astfel, un internaut a fost curios să afle dacă artista s-a gândit la un nume pentru micuța ei, așa că vedeta a răspuns, fără ocolișuri.

Citește și: Sienna nu a rămas să locuiască cu tatăl ei, în SUA. Andreea Antonescu clarifică situația despărțirii de fiica sa. Unde și cu cine stă minora: „A fost o decizie pe care am luat-o împreună”

Șatena a explicat că s-a gândit la un nume pentru fetiță, însă acum caută și un al doilea prenume, cerându-le sugestii fanilor pe această cale.

"Am ales deja un nume pentru bebelină, consider că o reprezintă 100%, dar sunt în continuare în căutarea unui alt prenume, așa că aștept sugestiile voastre. Stați liniștiți, că-l aflați de la mine! (n.r. numele fetiței)", a spus Andreea Antonescu, în mediul online, în urmă cu câteva zile.