Margherita de la Clejani, în trecut, părea să fie o fată care trăiește cu frica de Dumnezeu, desele sale referiri la divinitate fiind cunoscute de toată lumea, mai ales că, într-o vreme, posta și pe conturile sale de socializare tot felul de mesaje în care își afirma credința.

"Tu doar speră, de restul se ocupă Dumnezeu!", a scris Margherita de la Clejani, pe o rețea de socializare, acum mai bine de doi ani, explicând că tot ce se întâmplă în viața ei se datorează divinității.

Doar că, brusc, acum câteva luni, lucrurile s-au schimbat radical. Comportamentul celebrei Margherita de la Clejani a devenit unul din ce în ce mai excentric, ieșirile ei au devenit extravagante, iar Dumnezeu pare să fi fost uitat de cântăreață. Mai mult, vedeta și-a șters pe ce conturile de socializare toate referințele la divinitate și, mai mult, a căzut într-o altă extremă, una mistică. Ba chiar mai mult, susțin sursele noastre, Margherita de la Clejani, susținând că a avut parte de o revelație spirituală, și-a schimbat numele pe conturile de socializare – Morning Star, n. red., Steaua Dimineții- într-un fel în care sugerează că, de fapt, este adepta luciferismului. Culmea, susțin sursele noastre, schimbare ade atitudine a apărut abia după ce relația cu actualul ei iubit a devenit una serioasă, iar Margherita de la Clejani s-a transformat total sub influența acestuia.

Mai mult, din postările pe care le are Margherita de la Clejani se poate observa că au început să se înmulțească tot mai multe postari în care apar imagini cu diverse personaje cu coarne, desene și mesaje care par... demonice. „Am început un proces de auto-cunoastere si sunt foarte multumita si recunoascatoare pentru aceasta imbratisare pe care am facut-o si sunt extrem de happy. Am ajuns la beatitudine cred. Am cerut atat de mult ca mintea, corpul si sufletul meu sa fie in aliniere si in acord si iata ca traiesc revelatia iubirii”, a explicat Margherita de la Clejani, la televizor

Viorica susține că Margherita de la Clejani lua pastile de slăbit, iar Ioniță e convins că fiica lui nu s-a drogat

Viorica de la Clejani a mărturisit că într-adevăr, fiica ei, Margherita era sub influența unor substanțe în momentul în care a făcut accidentul rutier din acest weekend. Deși inițial, Ioniță de la Clejani a negat faptul că fata llui ar fi consumat droguri, acum adevărul a ieșit la iveală. Mai exact, a explicat Viorica de la Clejani, fiica ei ar fi avut o stare euforică din cauza pastilelor de slăbit pe care le consumă, și nu din cauza altor opiacee, precum heroina, așa cum susține Poliția că s-ar fi întâmplat cu Margherita de la Clejani.

„Indiferent ce ar face un copil nu trebuie să iei toporul să îi dai în cap. Am primit atât de multe mesaje urâte, lumea e rasistă”, a spus Viorica de la Clejani la România TV.

Cu ochii înlăcrimați și răvășit după tot scandalul în care e implicată fiica lui, Ioniță de la Clejani spune că e bulversat. Spune că încearcă din răsputeri să afle ce a fost în spatele accidentului provocat de Margherita de la Clejani. Polițiștii spun că ar fi fost drogată. Testul a ieșit pozitiv la opiacee. ”Ea mi-a spus clar. Nu am consumat niciun drog. Nu vorbim despre asta. Mi s-a făcut rău. Mi s-a făcut rău!”, spune Ioniță.Totuși, când a fost audiată, Margherita de la Clejani i-a recunoscut tatălui, chiar în sediul poliției că a luat niște pastile. Însă nu i-a dat alte detalii.

Margherita de la Clejani a făcut accident, iar poliția susține că s-a drogat

Sâmbătă seară, același Ioniță de la Clejani a trimis presei un comunicat în care susținea că Margherita de la Clejani a avut o cădere de calciu.... nimic mai mult. „Mulțumesc lui Dumnezeu că Marga este bine ... O mașină, dă-o dracu, s-a stricat, facem alta, nu e problemă!”. Ioniță de la Clejani a ținut să scuze și gestul soției sale care sâmbătă a ieșit la cu furtunul cu apă la poartă să alunge jurnaliștii: ”Doamna Viorica își apără puii ca o leoaică”.

Polițiștii i-au luat carnetul Margherita de la Clejani pentru următoarele 30 de zile și au pornit o anchetă pe numele ei. Se așteaptă rezultatele de la medicină legală - să se vadă exact ce substanțe avea în organism Margherita de la Clejani.