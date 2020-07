In articol:

La sfârșitul săptămânii trecute, Mirela Vaida a urcat din nou pe scenă și a cântat, după luni întregi în care nu și-a putut face această bucurie.

IREAL! Ce s-a întâmplat cu Mirela Vaida în Herăstrău? Toți au sărit pe ea fără milă. Ce legătură are Vulpița?

Chiar ea a anunțat pe contul de Instagram că a făcut spectacol în weekend în Herăstrău, doar că bucuria prezentatoarei tv a fost umbrită de reacțiile răutăcioase ale celor care au auzit-o cântând și care au avut comentarii negative la adresa ei.

”Aseară, la spectacol, după multe luni de “necântat” și “nejucat”! Singurul loc în care eu sunt cu adevarat “EU” este pe scenă, atunci când cânt! Din pacate putina lume imi cunoaste aceasta latura artistica..

Si mai pacat este faptul ca am din ce in ce mai putine campuri de manifestare in acest sens! Lumea nu mai are timp si chef de arta! “Sistemul” ne inghite! Multumesc @teatrul.tanase si colegilor mei! Ne revedem pe 1 august la Gradina De Vara, Herastrau! Multumesc publicului minunat de aseara! Va iubesc!”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Deși se aștepta ca fanii să se bucure alături de ea, lucrurile nu s-au întâmplat așa, ci dimpotrivă, Mirela a fost aspru criticată și jignită de internauți.

”Ce voce, că rage nu cînta, cui ii place urletul cum rage?”,

”Vulpita si vulpoiu, daca erau, faceau bahaos acolo”,

”Oare de ce nu te mai vrea lumea? Din cauza “artei” tale de la antena. Și de acum chiar ca nu o sa te mai vrea lumea deloc. Nu te mai vrem nici la tv. Pleacă cu vulpita ta cu tot”,

”Te-ai scos cu vulpita! Nu făceai bani la teatru nici în 9 ani cât ați scos cu vulpoii”,sunt doar câteva dintre comentariile acide ale internauților.