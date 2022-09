Ce s-a întâmplat cu Radu Vâlcan și Adela Popescu, după ce Uraganul Fiona a lovit Republica Dominicană. Au transmis primele mesaje: „Ne-am baricadat și am așteptat”

In articol:

În urmă cu două zile a avut loc Furtuna Fiona în Republica Dominicană, locul în care Radu Vâlcan alături de familia sa se află alături de bunii lor prieteni, Cabral și Andreea Ibacka.

S-au pregătit împreună pentru ceea ce avea să urmeze, mărturisind ulterior că a fost o experiență terifiantă, însă pe care au reușit să o traverseze cu bine, fără incidente.

Acum, la două zile distanță de la furtună, Radu Vâlcan revine cu un mesaj pentru admiratorii săi de pe rețelele de socializare, exprimându-și sentimentele pe care le-a traversat cât timp natura agitată își făcea de cap cu tot ce prindea în jurul ei. În aceste momente se află în afara oricărui pericol, fiind recunoscători pentru că au reușit să treacă cu bine peste această situație de necontrolat.

Citeste si: Adela Popescu, totul despre o siluetă suplă! Nu ține regim, însă are un obicei de la care nu se abate

Radu Vâlcan, situația din Republica Dominicană de după Furtuna Fiona

Din fericire, Furtuna Fiona a trecut lăsând în urma ei doar daune materiale, însă și multă spaimă și panică.

Radu Vâlcan a scris un mesaj pe Instagram în care a mărturisit că atât familia lui, cât și bunii săi prieteni sunt fericiți și foarte liniștiți acum că, după furtună, a răsărit din nou soarele.

„Pentru prima dată în viață am trăit senzațiile astea. Am mai zis-o într-o postare anterioară. Frici, panică, temeri. N-am făcut mai nimic. Doar ne-am baricadat și am așteptat" înfrigurați “ apariția soarelui. A apărut azi, au apărut și oameni, a apărut speranța. Oamenii sunt totul! 🙏”, a scris Radu Vâlcan pe Instagram.

Citeste si: ,,E inadmisibil.” Cătălin Botezatu, despre ținuta lui Carmen Iohannis, la funeraliile de la Londra- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Radu Vâlcan a postat o serie de imagini post-furtună, în care se află alături e soția sa, Adela Popescu, dar și de prietenii lor, Cabral și Andreea Ibacka. Cei patru sunt fericiți și liniștiți acum că soarele a răsărit din nou și pe strada lor... la propriu.

„Oameni fără griji... Gumă”, a fost mesajul transmis de Radu Vâlcan.

Citeste si: Cabral s-a pozat în piscină cu Radu Vâlcan și a făcut o confesiune neașteptată despre "nevasta" lui. Ce-a zis despre Adela Popescu: "Cum au pățit alții"

Radu Vâlcan, impresionat de oamenii din Republica Dominicană

Radu Vâlcan a postat și câteva imagini de la fața locului, în care se pot vedea ravagiile pe care furtuna le-a lăsat în urmă. Actorul se declară impresionat de solidaritatea oamenilor din Republica Dominicană, turiști sau localnici, care au pus cu toții umărul la treabă pentru a repara ceea ce s-a stricat în urma Furtunii Fiona.